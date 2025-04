Bernabé remarca que la CHJ informaba "cada cinco minutos" a la Generalitat del barranco del Poyo

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, negó este jueves el apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante el día de la DANA que alega el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, e incidió en que el organismo estatal suministraba información sobre el caudal del barranco del Poyo "cada cinco minutos" a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

En atención a los medios durante una visita a Catarroja, Bernabé quiso introducir este matiz después de que trascendiese que, durante su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia –que se saldó con 227 fallecidos–, reconoció que la CHJ no alertó en el Cecopi del aumento del caudal de la rambla del Poyo.

Sin embargo, puso de relieve que esa información se actualizaba "cada cinco minutos" en el SAIH, un sistema al que tenía acceso la Generalitat Valenciana. Y acusó al Gobierno autonómico de tener "desde las 16.30 las llamadas del 112 y no las compartieron", y de "mandar a casa" a las 15.00 horas "a quienes tenían que vigilar" el barranco a pesar de la alerta hidrológica decretada a mediodía.

"Por lo tanto, no dieron la información y no explicaron lo que había. Es un ejemplo más de la calamidad que fue la gestión de la Generalitat Valenciana el día 29 de octubre", sentenció. "Cada vez la Generalitat de Valencia, pero sobre todo el Partido Popular, están más acorralados", añadió antes de defender que ella "siempre" ha dicho "lo mismo" y no ha cambiado de "versión" a diferencia de "ellos", en alusión a Mazón y su equipo.

Bernabé se lanzó entonces al ataque y subrayó que "la única pregunta que no tiene respuesta es qué hizo el presidente de la Generalitat el día más catastrófico de la Comunidad Valenciana hasta las 20.28" horas, momento en el que llegó al Cecopi, según la última versión oficial. Y más cuando "casualmente" Salome Pradas, la entonces consejera de Emergencias y responsable del Cecopi, habló con Mazón "justo" cuando la videoconferencia se fue "a negro".

Por ello, la delegada del Gobierno reclamó a Mazón que "responda con dignidad qué estaba haciendo en el día más catastrófico de la Comunidad Valenciana", y afeó al PP que esté "por tierra, mar y aire dedicándose a opinar" sobre su testimonio ante la jueza cuando el presidente valenciano ha declinado la invitación de la magistrada de declarar voluntariamente.