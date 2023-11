Baraja: "Para nosotros ganar hoy tiene mucho valor"

No fue una gran victoria ni el Valencia jugó un buen partido. Pero supo sufrir para sumar tres nuevos puntos ante un Mestalla que volvió a presentar una gran entrada con 44-922 espectadores.

Por ello el técnico quiso dar valor al triunfo conseguido. "Creo que para nosotros ganar hoy es un gran premio porque el partido ha sido muy cerrado y difícil. El Granada nos ha apretado bien. No ha habido casi ocasiones y el partido se ha definido por la opción de penalti, pero para que se decida por una acción así tienes que estar muy serio y no conceder. El Granada que siempre genera 3 o 4 acciones hoy no nos ha generado y esa consistencia nos ha llevado a estar vivos, tener opciones y aprovechar el penalti para sumar los 3 puntos. Le damos valor por la gran dificultad que ha sido un partido muy difícil", decía Baraja.

Sobre la conexión que existe con Mestalla reconocía que "hay que valorar muchísimo a la afición. Lo de hoy ha sido un espectáculo. 45.000 personas empujando y animando todo el partido, con la ilusión y el apoyo en los momentos de dificultad. Ese aliento y ese empuje del estadio a los jugadores es vital para nosotros. Es un factor diferencial Mestalla. Nos ha llevado a que en momentos de dificultad los hayamos superado, porque los hemos tenido".

Hugo Duro no quiso perderse la cita

No marcó Hugo Duro pero suya fue la jugada que provocó el polémico penalti. Hace apenas una semana se le diagnosticaba un esguince de clavícula. Pero el delantero no quiso perderse la cita.

Lo reconocía el propio Rubén Baraja al manifestar que "ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo para jugar. Ha querido estar. Nosotros pensábamos que no iba a estar, porque la semana ha sido difícil, pero los dos o tres últimos días cuando ya empezaba a poder movilizar el brazo se ha ido animando y a través de soportar el dolor, que tiene un umbral del dolor alto y aguanta bien, ha querido estar y era muy importante para nosotros porque venía en buena línea y el esfuerzo ha sido definitivo en la acción del penalti".

El cambio de Sergi Canós

Le preguntaban al entrenador por el cambio de Sergi Canós en la segunda parte. El de Nules había sustituido a Amallah lesionado en los primeros 45 minutos. No estuvo fino el tiempo que pasó sobre el césped. Y sorprendió sustituyéndolo.

Baraja daba las explicaciones al cambio. "Con Canós hay que entender de donde viene. Viene de no haber hecho pretemporada, arrancó a muy buen nivel contra el Atlético de Madrid y luego cayó lesionado y su evolución pasa porque tengamos mucho cuidado de no tener una recaída y no tener sensaciones extrañas como le ha pasado hoy. Me ha dicho que no se sentía cómodo y tenía miedo de romperse y por eso lo hemos cambiado y meter energía en el lado contrario, dando entrada Foulquier para cambiar de banda Fran Pérez y seguir siendo presionantes. Tenemos que tener cuidado con Canós igual que con Pepelu o Mosquera que esos tres cambios han sido obligados".

El polémico penalti

Sobre la jugada del penalti que supuso el gol de la victoria valencianista y del que tanto se quejó Paco López, el entrenador valencianista reconocía que puede entender el enfado del técnico del Granada. "Sabéis que no me gusta hablar de los árbitros ni en negativo ni en positivo. El árbitro ha tenido que ver algo porque su reacción ha sido rápida. No sé si luego el contacto es suficiente o no. Entiendo a Paco López porque cuando estás en una situación así, esas decisiones influyen en tus resultados, en tu día a día como equipo. Pero no puedo decir más porque es una interpretación del árbitro y la reacción del árbitro ha sido rápida y si el VAR no le corrige habrán entendido que era penalti. Entiendo que para el equipo rival puede ser doloroso, y nosotros hemos aprovechado para ponernos por delante en el marcador", manifestaba el Pipo.