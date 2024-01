Baraja: "Hoy no hemos estado bien y hay que hacer autorítica"

Rubén Baraja no quiso poner ninguna excusa a la eliminación del Valencia en Copa. Los valencianistas cayeron eliminados tras perder ante el Celta en Mestalla 1-3. Una derrota que asumía el propio Rubén Baraja reconociendo que "no hemos estado a nuestro nivel. Hay que ser autocríticos y si no estamos a nuestro nivel y nos salimos del guion y nos desordenamos y jugamos todos a lo que tenemos que jugar, somos un equipo vulnerable y hoy se ha demostrado".

También afirmaba el técnico que "los jugadores tenían ilusión y ganas son un equipo joven que va hacia adelante, y partir del 0-2 hemo estado muy precipitados corriendo hacia adelante sin tener pausa con los pases y en ese ida y vuelta hemos estado desordenados. No es habitual que nos suceda. Esta decepción nos tiene que servir para aprender. Teníamos ilusión, pero hemos tomado malas decisiones. Hemos jugado a buen ritmo, el que nos pide Mestalla, pero no lo hemos sabido gestionar y el Celta lo ha aprovechado para ponernos en un marcador adverso desde el principio".

No quiere Baraja que esta derrota afecte en la liga. "Nos centraremos en el siguiente partido. Este ha sido un mal partido y nos ha costado la eliminación. Nos disgusta porque ves a la afición con ganas, que quiere que el equipo siga, ves a Mestalla, que aquí estábamos bien, compitiendo bien. Es una gran decepción, pero tenemos que seguir adelante y pensar en el próximo partido ante el At. Bilbao en Mestalla. Por un mal partido como este no hay que dejar de valorar todo lo que se está haciendo bien en LaLiga. No hemos estado bien y nos han eliminado, así de sencillo", confesaba el técnico.

Sobre los cambios que ha hecho en el once titular afirmaba que "quitando el cambio de la portería, ha habido jugadores que han participado que venían jugando también: Jesús Vázquez, Yarek, que ha empezado de inicio y ha participado, Guerra que venía jugando con Pepelu… rebuscar en los cambios viniendo de haber jugado hace tres días a buen nivel. Hoy la realidad es que no hemos estado bien. Cuando no estás bien hay que asumir la crítica, pero no creo que haya sido por la alineación ni porque hayamos hecho un mal partido. No hemos estado acertados y nos ha llevado a no pasar".

Acerca de la decepción que pueda suponer esta eliminación manifestaba que "no es el día más duro como entrenador del Valencia CF: solo hay que reconocer que no hemos estado bien. Podemos tener mucha ilusión, pero si luego en el terreno de juego no estas acertado, no pasas. No te regalan nada. Hay que demostrar en cada partido y cada minuto. No ha sido nuestro mejor día y el Celta lo ha aprovechado".

Y volvía a gradecer el apoyo de los más de 44.000 aficionados que han estado presentes en Mestalla. "Agradecer a la gente que haya venido, que estén con nosotros y que se hayan ilusionado y sentimos no haber estado a la altura de lo que ha sido el partido, que ellos sí han estado. No ha sido nuestro mejor día. Nos quedan muchos partidos por delante y necesitamos a la afición con nosotros. Que entiendan a los jugadores, el esfuerzo que hacemos. Ellos son nuestro sustento y nuestro motor".