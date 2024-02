Baraja: "Hemos hecho todo para ganar el partido"

Baraja no quiso entrar en demasiadas polémicas en torno al penalti que Soto Grado dejó de señalar a favor del Valencia. Isaac empujaba a Folquier dentro del área pero ni el colegiado ni tampoco el VAR vieron nada punible en la jugada. Para el técnico valencianista "me da la sensación que hay un contacto que no es con el hombro. Hay un forcejeo y la sensación es que no le deja acabar la acción, que parecía que iba a chutar. No puedo valorar mucho más. No ha pitado penalti y no se ha valorado como tal. Creo que es una acción clara, pero el árbitro no lo ha visto así".

Se lamentaba también el técnico de los méritos que hizo su equipo para llevarse la victoria. "Nos ha faltado acierto, definición, último pase. Creo que hemos hecho todo lo que había que hacer para poder ganar el partido", afirmaba Baraja.

Y destacaba el gran trabajo defensivo realizado por su equipo. "El Sevilla es un equipo que está en un buen momento, viene dos victorias y es un equipo que con muy poco te puede hacer gol. Creo que hemos estado a un nivel muy alto en cuanto a la concentración, en lo que pedía el partido. La línea de cuatro se ha movido rápido. Ellos te metían cambios de orientación y tienes que llegar a las ayudas. Para hacer que el Sevilla no te haga casi nada, tienes que hacer un partido de gran nivel defensivo. Creo que lo hemos hecho al igual que, sinceramente, hemos tenido la pelota con criterio, hemos jugado por fuera, hemos generado situaciones para definir el partido y no hemos tenido acierto. Hemos tenido tres o cuatro, pero hoy no hemos tenido ese acierto", señalaba.

Su relación con Quique Sánchez Flores

Se daba la circunstancia que en el banquillo del Sevilla estaba Quique Sánchez Flores. El ex futbolista y entrenador del Valencia coincidió con Baraja siendo este último uno de sus futbolistas. "Es un entrenador que lleva mucho tiempo en la élite y creo que es importante que valore nuestro trabajo. No solo el mío, sino también el del cuerpo técnico, el de los chicos, la energía que tienen, como van a los duelos, como hemos competido en el partido y él sabe muy bien lo que empuja la gente aquí. Es un gusto volver a verle, saludarle y espero que le vaya bien en el futuro", manifestaba.