Baraja: "Cuando vas ganando siempre miras menos hacia atrás y más hacia arriba"

Con 35 puntos y en esta Liga a la que aún le quedan muchos partidos da la sensación que el Valencia ya tiene virtualmente el objetivo que se marcó a principio de temporada, el de la salvación. La victoria ante el Almería en Mestalla permite a los valencianistas seguir soñando con Europa. Aún así Rubén Baraja quiere ser cauto: "cuando vas ganando siempre miras menos hacia atrás y más hacia arriba", afirmaba a la vez que reconocía sobre si ya está conseguida la salvación que "no sé decirte por el puntaje. No hemos hecho ese tipo de cálculos. Pero si sabíamos que en esta segunda vuelta ganar en casa y ser fiables en tu campo siempre te da la posibilidad de conseguir el objetivo".

Las protestas de la afición

Fueron 42.877 aficionados en Mestalla. Nuevamente una gran entrada Y después de todo lo sucedido con Rafa Mir era de esperar una gran protesta La sensación es que nadie se quedó sin cantar el "Peter vete ya" al inicio del partido.

Para Baraja "nuestro público sabemos que puede expresarse como considere oportuno. Es verdad que hay mucha diferencia cuando conseguimos generar ese ambiente en el que nuestra gente nos empuja como en la parte final del partido con la cierta incertidumbre del inicio del partido".

Insistía también en que "no podemos más que agradecer su apoyo, que entendemos su forma de expresarse porque el público es soberano, pero lo que nos gusta es la parte final del partido, que ayuden a los jugadores cuando se equivocan, yo el primer, y ver que la afición está detrás, te sostiene, te empuja…hoy de nuevo con una buena entrada en un mal horario, es lo que nos satisface. Era un partido difícil también por eso porque teníamos que enganchar nosotros a nuestra gente tras un mal partido en el Wanda y creo que lo hemos conseguido.

Y se mostraba comprensivo con todas las protestas. "Entendemos todo y su forma de manifestarse, pero nos gusta más la parte final del partido que ha sido fundamental. Mestalla nos suma mucho. Estamos contentos con el resultado, y a recuperarnos bien y pensar en el siguiente".

Caso Rafa Mir

Dijo Baraja en la previa que debía ser Miguel Ángel Corona quien diera las explicaciones sobre lo sucedido con el no fichaje de Rafa Mir. Y el Director Deportivo lo hizo em Dazn. A Baraja le preguntaban si le habían convencido esas explicaciones.

"Miguel Ángel Corona ha hablado y ha explicado lo que ha pasado en este último día de mercado y las circunstancias que se dieron. Creo que siempre es importante que se expliquen las cosas y ya está. Volver a hablar de lo mismo cuando ya se ha dado una explicación en primera persona de como se ha vivido la negociación, no es necesario. Era lo que yo quería que se hiciera. Explicar las cosas como han sucedido y ya está", afirmaba el técnico.

Y aseguraba que "el Valencia CF intentó que Rafa Mir viniera en las circunstancias que pensaba que podía venir, se llegó a un acuerdo que no se formalizó como ha contado Corona, y luego son cosas en las que yo no estoy. Seguramente todos han puesto de su parte que esto sucediera y al final no ha sucedido por los motivos que han explicado. La sensación que tengo es que el Valencia ha intentado que Rafa Mir esté aquí con nosotros y no ha podido ser. Y el mercado ya ha pasado. No te puedo decir nada más".

La victoria ante el Almería

De la victoria destacaba que "ganar sufriendo tiene mucho valor y más en casa mantener esta línea positiva es para estar satisfechos. Ganar cuesta mucho y hoy hemos tenido que sufrir hasta el final".