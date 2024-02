Corona da la versión del Valencia en el caso "Rafa Mir"

Cruce de versiones aunque no difieren demasiado una de otra. Si el viernes era Víctor Orta quien ofrecía la versión del Sevilla del no fichaje de Rafa Mir por el Valencia, en la previa del encuentro ante el Almería en Mestalla era Miguel Ángel Corona, Director Deportivo del Valencia, quien ofrecía en DAZN sus explicaciones. Corona se escudaba en que el Sevilla había cambiado dos veces las condiciones en el fichaje del delantero hispalense.

"No solemos entrar en detalles. Nos vemos obligados a hacerlo. Entendemos la difícil situación del Sevilla, la hemos vivido. Entiendo su estrés. Cuando alguien tiene que dar explicaciones tan rápido, ya se sabe... Excusatio non petita... ya sabemos como acaba la frase. Si alguno ha querido a Rafa Mir es el Valencia. Es demostrable porque ellos mismo lo han reconocido. Hemos tenido dos acuerdo: en agosto y febrero", afirmaba.

Y añadía que "en verano, ellos sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. En febrero, después de llegar a un acuerdo verbal, nos mandan los borradores de la oferta con unas cantidades diferentes en los bonus y en la opción de compra. Eso son hechos y no hay más que hablar. Luego, lo confirmamos cuando el presidente hace una llamada a Javier Solís. No era un error tipográfico y sí un cambio en las condiciones. El Valencia no puede permitir que le hagan eso en tres ocasiones. Nos lo han hecho dos veces, pero no tres. Esto no va de tiempo, sino de respeto y profesionalidad. El Valencia la ha tenido. La prueba es que íbamos a suscribir un contrato con una opción de compra sin tener un contrato con Rafa Mir para el futuro.

También hacía hincapié en el riesgo que eso suponía para el Valencia. "Era una situación de riesgo para la entidad y estábamos dispuestos a asumirla y negociar con él. Si alguien ha querido a Rafa es el Valencia. Lamentablemente para el Sevilla, lo está intentando coloca dos mercado seguidos. Yo no llevo 200 operaciones, pero llevo unas cuantas y no me había pasado esto nunca. Y con el Sevilla ha sido dos veces".

Preguntado que si había hablado con el futbolista reconocía que "yo he hablado con él y se lo he explicado. Creo que también ha contactado de alguna manera con Javier Solís. Es una lástima porque al pobre chico le hicieron hacer una llamada al Valencia para decirnos que venía cedido gratis, sin opción de compra. Esto es algo más serio. No se trata de que el chico haga esa llamada, como te digo hay que tener un contrato establecido de opción de compra. Eso sí que lo teníamos claro, no queríamos una cesión pura". Y sobre qué versión creyó el jugador contestaba con un escueto "lo más importante no son las versiones, son los hechos".

Respecto a las palabras de Baraja en las que afirmaba que "prima lo económico sobre lo deportivo" aseguraba que "la presidenta ha hablado de un momento delicado y tenemos que buscar soluciones para ser viables. Tenemos nóminas que pagar. La grandísima noticia es que dentro de las previsiones y augurios en agosto, la plantilla lleva 32 puntos y hoy juega un partido precioso. La plantilla se ha mostrado en desacuerdo con esas previsiones. Ojalá sigamos así hasta final de temporada".