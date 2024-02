Baraja: "No puedo permitirme el lujo de poner por delante mis sensaciones"

El entrenador del Valencia CF Rubén Baraja ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido frente al Almería y que además ha coincidido con el cierre de mercado en el que el club ha dejado salir libre a Paulista y no ha conseguido cerrer la llegada de Rafa Mir.

Lejos de lanzar un mensaje de negatividad, el entrenador ha dicho que no es momento "de dramatizar, porque tenemos que buscar una victoria para seguir este hilo de ilusión, de competir y que los aficionados sigan creyendo en nosotros pasan por mañana hacer muchas cosas bien para poder ganar el partido".

Respecto del mercado, el técnico ha dejado claro que no le corresponde "hacer ese tipo de valoraciones porque esto es un proceso en el que estamos construyendo algo con jugadores jóvenes y las posibilidades del club. Yo tengo claro a dónde quiero ir y eso significa que el club tiene que ir detrás respaldándome. Ir creciendo en cosas que nos van a dar la posibilidad de crecer como equipo y ya después, consolidarnos. Yo digo lo que pienso en el futuro, pero estamos en el presente".

Estoy contento porque el equipo está bien, porque si hacemos la segunda vuelta bien podemos mirar hacia arriba

Al hilo de esto y preguntado sobre si se planteaba "hacer un Gatusso", ha dejado claro que no es "mi estilo ni me he planteado esa situación, pero en el fútbol nunca se sabe lo que uno va a decidir. Estoy contento porque el equipo está bien, porque si hacemos la segunda vuelta bien podemos mirar hacia arriba... Y esto es lo que me hace feliz. Tenemos que disfrutar de la situación que tenemos y, en mi caso, disfrutar del privilegio que es entrenar el Valencia CF".

Paulista y Peter Federico

Hay que explicar "que la situación con Gabi también se dio en verano. En ese momento no se concretó y es una posibilidad que estaba abierta por un tema económico, no deportivo. Yo valoro los hechos y no puedo opinar de cosas que no puedo saber. También te digo que no podemos venir aquí a dramatizar porque el equipo ha ganado con Gabi o sin Gabi. Lo más importante es el grupo y no hay que dramatizar por las situaciones que se dan", ha declarado el técnico.

La nueva incorporación estará disponible para jugar frente al Almería y "Ees una situación que se dio para reforzar la posición de extremo, donde siempre hablábamos de que íbamos un poco justos. Tiene energía, tiene esas características, viene con mucha ambición", ha declarado.

Vestuario con las ideas claras

Pese a todo esto, "el vestuario está con ganas de dar la vuelta a lo que vimos en el Metropolitano y tratar de ganar el partido. Están concentrados en eso o al menos es lo que he visto hoy. La semana ha sido buena, hemos sido críticos en cosa para mejorar".

A la afición "no le podemos pedir más de lo que está haciendo. Tenemos que demostrar mañana que estas cosas no nos tienen por qué afectar y que nos va a hacer más fuerte como grupo tratar de dar más oportunidades a gente que no estaba participando. No nos podemos arrastrar en esta corriente y concentrarnos en el siguiente objetivo: el Almería. Nuestra afición está por encima de todo", ha concluido el entrenador.