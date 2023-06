Baraja arrancará la pretemporada con un centro del campo de canteranos

Nico González, Ilaix Moriba, Samuel Lino y Justin Kluivert , no serán integrantes de la plantilla del Valencia 2023/2024, es decir, cuatro centrocampistas con los que no podrá contra Rubén Baraja y a dos semanas del arranque de la pretemporada tan solo podrá contar con Javi Guerra, ya que Andre Almeida y Hugo Guillamón estarán de vacaciones tras disputar Euro-Sub´21, de vacaciones también estará Yunus Musah tras la Nations League de la CONCACAF, aunque en el caso del estadounidense podría no volver a vestir con la zamarra de los de Mestalla. Si el Valencia no se mueve en estas dos semanas, esta en la fotografía.

De hecho, en las primeras reuniones de Rubén Baraja la primera petición es el fichaje de mediocentros ya que considera es la faceta más coja de la plantilla, pretende que todo el trabajo esté encaminado hacia esa demarcación.

Más allá de esa circunstancia cabe recordar que por contrato Herrerín, Lato, Nico, Ilaix, Lino y Kluivert no seguirán, volverán de cesión Jorge Sáenz, Uros Racic y Koba. En ese arranque de pretemporada de vacaciones se encontrarán, además de Yunus, Guillamón y Almeida también estarán, al haber estado con sus respectivas selecciones, Mamardashvilli, Diakhaby, Ozkacar y Comert.

Con esto, la presencia de los canteranos será algo habitual, con Mosquera, Rubo, Tarrega, Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López, Pablo Gozálbez. Alberto Marí y Mario Domínguez, además de Facu y Yarek que han estado con sus respectivas delecciones.