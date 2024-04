Baldoví: " Si Mónica Oltra volviera a la política sería una buena manera de reparar la injusticia que se cometió"

El síndic de Compromis, Joan Baldoví, ha pasado por el programa Mas de Uno de Carlos Alsina, donde ha afirmado que no sabe si Mónica Oltra volverá a la política tras archivarse la causa judicial abierta contra ella. Según Baldovi, sería una buena manera de reparar la injusticia que se cometió.

Preguntado por su acuerdo con SUMAR y su posible relación con el gobierno central, Baldoví ha asegurado que Compromis decidió no entrar en el gobierno, solo facilitar la investidura, lo que no les impide, ha dicho, criticar lo que no se están haciendo bien, haciendo clara referencia al problema de infrafinanciación que sufre la comunitat Valenciana.

Reacciones

Respecto a las distintas reacciones que se han producido en las últimas horas tras conocerse el archivo del caso contra Mónica Oltra, las más polémicas han sido las realizadas por el President de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que reclamaba a Oltra que pidiera perdón a la menor tutelada. Al respecto, el diputado de Compromis en les Corts, Carles Esteve ha calificado estas declaraciones de "indignas".

Y desde el PSOE, hoy ha sido el expresident de la Generalitat, Ximo Puig y nuevo embajador de España ante la OCDE quién ha manifestado su "alegría" en "términos políticos y personales" por el archivo de la causa contra Mónica Oltra.