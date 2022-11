Andre Almeida: "No sabía que el Valencia era tan grande"

Comparecencia de Andre Almeida este martes tras la sesión de trabajo preparada por Genaro Gattuso, comparecencia el día que Jose Luis Gayá volvía a los entrenamientos y en la que el portugués ha departido de su estado de forma y de las impresiones de su nuevo club.

Su llegada a Valencia y su sorpresa por la grandeza

"Cuando te lo cuentan nunca es igual que cuando estás dentro. Es diferente. Pienso que años atrás era mucho más emocionante y espero que en un futuro sea así también". "Fue un paso adelante para continuar creciendo y mejorando como futbolista. Estoy muy contento por estar aquí y continuaré trabajando para crecer". "Cuando te lo cuentan no es igual que desde dentro, es muy diferente. Me han dicho que años atrás era más fuerte, a ver si en el futuro volvemos a vivirlo".

"Valencia habló con mi padre y conmigo una semana antes, fue todo muy rápido. Conocía al Valencia pero no sabía que era tan grande, me ha encantado Mestalla. Me gusta todo, la ciudad, la gente... me he integrado muy bien".

Su estado de forma

"No esperaba empezar así, tenía que ganarme la confianza del equipo, del míster... pero he empezado muy bien, estoy muy contento". "Mi objetivo es seguir trabajando mucho, si no trabajas no puedes conseguirlo, el objetivo es ayudar al equipo para ganar todos los partidos, mejorar cada día y ser mejor". "Como equipo, vamos partido a partido y queremos ganar todos los partidos. Siento que hemos podido ganar todos los partidos".

Pretemporada atípica y Selección

"Mis compañeros tuvieron vacaciones pero yo estuve con la selección, hemos empezado a trabajar normal, está siendo positivo pero la temporada va a ser larga, veremos a final de temporada".

"Mis compañeros en la sub 21 están atentos y me dicen que estoy jugando bien. El entrenador también lo sabe. Es un objetivo llegar a la absoluta. Tengo que hacer más goles y más asistencias para las personas que están atentas".

Genaro Gattuso

"Desde el principio me ha recibido muy bien y me ha transmitido mucha confianza, intento dar lo mejor por él y por el equipo, es muy buena persona, está siempre de nuestro lado".

Jugadores referencia

"Iniesta o Zidane y Kevin De Bruyne, son mis preferidos, Aimar es una gran jugador, estuvo en Benfica".