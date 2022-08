Álex Mumbrú; "No damos por cerrada la plantilla"

Álex Mumbrú, técnico de Valencia Basket, ha reconocido que "la plantilla no está cerrada" en una temporada donde los valencianos además de la ACB van a disputar la Euroliga. "Siendo un equipo que vamos a jugar la Euroliga queremos constituir una plantilla larga, grande, con una base larga de jugadores. No damos por cerrada la plantilla porque el Club siempre va a estar mirando las opciones que hay, si somos capaces de reforzarlo o sumar alguien más a la plantilla, por lo que de momento no la damos por cerrada y seguiremos mirando si somos capaces de encontrar algún jugador que nos pueda venir bien".

Contento con la plantilla

Eso sí, se mostraba "contento con la plantilla, hemos fichado jugadores que queríamos fichar, hemos hecho la mejor plantilla que hemos sido capaces de hacer, hemos buscado lo que necesitábamos en cada puesto. Sabíamos los jugadores que ya estaban de la temporada pasada y hemos intentado buscar no solo buenos jugadores sino también complementos para ellos y que el equipo fuera más rico tanto a nivel táctico como a nivel de poder hacer cosas tanto ofensivas como defensivas. Buscábamos que el equipo tuviera más físico".

Objetivos de la temporada

Sobre los objetivos que persigue este curso afirmaba que "ahora estamos en el inicio y al final tendremos que poner nota a la temporada. Los objetivos los iremos marcando nosotros con el trabajo. Está claro que somos el Valencia Basket, que queremos estar lo más arriba posible y que los objetivos son altos. Iremos viendo durante el año qué somos capaces de hacer con el equipo. Lo que más me preocupa ahora es hacer una buena pretemporada, prepararnos bien, que el equipo juegue bien a baloncesto, que los nuevos se adapten lo antes posible, conseguir que los jugadores se entiendan entre ellos y en definitiva hacer un buen equipo para competir un año que será largo y duro. Todo el mundo sabe de la dificultad de la nueva Euroliga y que tendremos que estar a un nivel alto no solo el fin de semana sino también entre semana".