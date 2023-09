La Alcaldesa de Valencia habla sobre la posibilidad de quedarse en el viejo Mestalla

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá se ha referido a la posibilidad de que el Valencia se quedara en el viejo Mestalla. Una opción que parece inviable porque existe una sentencia de demolición de una de las gradas del actual Mestalla, debido a la última ampliación, y porque habría que demoler el Nuevo Mestalla y recalificar ese suelo.

"La solución tiene que ser global. Podría ser una solución dejar el viejo Mestalla pero entonces ¿que hacemos con el nuevo? ¿lo demolemos? Hay que dar una solución global, yo no digo que opte por ninguna concreta. Cuando se dice con añoranza que yo comprendo y comparto, que el viejo Mestalla es un sitio estupendo hay que tener en cuenta que hay una sentencia judicial que hay que ejecutar sobre una grada y habría que ver que hacemos con el Nuevo Mestalla. Ese es uno de los accesos principales a la ciudad que es la tercera capital de España que pretende ser la segundo y aquello bonito no está", afirmaba la Alcaldesa.

Y sobre las reunión mantenida con un miembro del Valencia, que no Peter Lim ni Meriton ni tan siquiera un directivo, confirmadas por el Concejal de Grandes Proyectos José Mari Olano en Valencia Plaza aseguraba que mientras estuvo en la oposición le negaron cualquier tipo de información al respecto del nuevo convenio: "siempre pedí información y nunca me la dieron, pedí ser parte de la solución y nunca me invitaron a serlo y yo no voy a ser igual. Es mucho más prudente y respetuoso hacer algo que no hicieron conmigo y es que se enteren antes los grupos de la oposición que los medios de comunicación del contenido y formato de la reunión. Cuando se empiece a trabajar en esas reuniones con la oposición daremos la información".