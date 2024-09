Del mundo al Maratón Valencia: así es la camiseta oficial de New Balance 2024

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y New Balance han presentado su camiseta oficial 2024 que recibirán todos los inscritos al maratón del próximo 1 de diciembre en su bolsa de la carrera, una prenda inspirada en el lema de la prueba de este año: ‘All races lead to Valencia’ (“todas las carreras llevan a Valencia”), en referencia al evento en el que todos quieren estar al final de cada año.

Siguiendo el camino abierto en 2023, la organización y New Balance han querido que sean sus participantes los primeros en descubrir la camiseta y para ello han enviado, horas antes de su lanzamiento público, a algunos de sus corredores/seguidores más activos en redes sociales un mensaje privado descubriéndoles en exclusiva la prenda.

La camiseta oficial 2024 es azul marino con una trama de flechas en otro tono de azul y en amarillo un gran “Maratón Valencia”, algo que los corredores reclaman año tras año. Además, en la parte trasera se destaca también en amarillo la representativa uve del logo de la carrera, junto al 42K y la leyenda ‘The Race to be’ (la carrera donde estar).

La prenda está elaborada en un tejido con tecnología NB DRY que garantiza un secado rápido eliminando la humedad producida por el sudor, y que aporta sensación de confort durante la práctica deportiva. Además, vuelve a estar en patrón femenino y masculino y en su versión manga corta o tirantes a elección del corredor, que puede elegir el modelo desde la zona de autogestión de la web de Maratón Valencia.

Supone un fascinante reto elaborar cada año una camiseta que esté a la altura de uno de los mejores maratones del mundo

“Cada año es más complicado elaborar la camiseta, desde la elección del color, para no repetir años anteriores, al diseño; por suerte contamos con un gran socio como New Balance con el que nos entendemos a la perfección”, explica Paco Borao, que destaca que este año “se ha apostado por un modelo elegante que además sienta de maravilla a todo el mundo”.

Por su parte, Daniel Scheidgen, director de Marketing de New Balance Iberia ha explicado que para ellos “supone un fascinante reto elaborar cada año una camiseta que esté a la altura de uno de los mejores maratones del mundo. El resultado es el fruto de un trabajo conjunto de meses entre los equipos de diseño del maratón y New Balance”.