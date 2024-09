Morant asegura que Mazón es un líder "débil y teledirigido"

La secretaría general del PSPV, Diana Morant, ha criticado este lunes que el "problema de la financiación de los valencianos está en la calle Génova, en la sede del PP". "Tenemos un PP que no tiene un modelo definido, que dice que no a todo y que utiliza la bandera de Cataluña para enfrentar unos territorios con otros", insiste. Además, ha censurado que los 'populares' no tienen un modelo "claro" y "de lo que sabemos, están alineados con los intereses de Galicia o de la Comunidad de Madrid, que no son los que nos interesan a los valencianos". Ante esto, Carlos Mazón va a Madrid a que "le digan qué puede decir, qué puede hacer" porque es "un presidente teledirigido" que "no tiene estabilidad" en el Gobierno Valenciano y que "hace lo que dicta Díaz Ayuso, como se ha visto en el rechazo de la condonación de la deuda de los valencianos".

Morant acusa al President de "no defender los interese de los valencianos". "Está teledirido" y "con la motosierra de los recortes, se ha convertido en el Milei de Alicante".

La secretaria general del PSPV ha defendido que un nuevo modelo de financiación autonómica que sea "más justo", que atienda y cubra "las necesidades y singularidades de los territorios", que sea "solidario" y que garantice la "justicia social" pero también la "fiscal", para lo que ha pedido "corresponsabilidad" a las distintas comunidades autónomas. Ha asegurado que Pedro Sánchez ha abierto un "nuevo paradigma" en España para se convierta en un país "más federal" y se reconozca "la aspiración a una mayor soberanía que tienen algunos territorios".

Morant se ha preguntado "cómo vamos a negociar y trabajar un modelo sin las comunidades autónomas", al tiempo que se ha mostrado convencida de que el Gobierno presentará una propuesta para que el dinero se reparta de manera "más justa" tras "escuchar" a las CCAA. En este contexto, ha recordado que el Gobierno de Sánchez se encontró un modelo de financiación "caducado" y, frente a ello, ha reivindicado que el Ejecutivo central, desde entonces, ha repartido "más dinero que en toda la historia" a las comunidades y ha "garantizado" su capacidad financiera. Por todo ello, ha mostrado su "confianza plena" en que el Gobierno presentará esta propuesta.

Preguntada por el fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta la llegada del nuevo modelo, Morant ha afirmado que en este momento "todo está encima de la mesa" y ha subrayado que, en cualquier caso, la solvencia financiera "está garantizada porque la está garantizando el Gobierno de España".

Sobre las críticas de algunas federaciones socialistas al acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya, Morant ha emplazado a sus compañeros a la celebración del Comité Federal del PSOE, donde "cada uno expondrá su postura". La federación valenciana, ha avanzado, está "contenta" con el acuerdo para Cataluña y trabajará "de la mano" con Sánchez en el camino para que el PSOE presente "un modelo federal de país".