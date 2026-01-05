Más de 3.000 aficionados disfrutan del entrenamiento abierto del Levante UD

La plantilla del Levante, que el pasado domingo ganó al Sevilla a domicilio por 0-3, celebró este lunes una sesión de entrenamiento abierto al público y ni la lluvia impidió que unos tres mil aficionados acudieran al estadio Ciutat de València.

A las 10:30 horas los seguidores del Levante accedieron a la Tribuna del estadio para seguir las evoluciones del entrenamiento del equipo, en el que participaron los jugadores suplentes en el choque ante el Sevilla.

Al acabar la sesión los jugadores repartieron distintos regalos, como balones o bufandas, a los aficionados. También se acercaron a la grada y permanecieron durante muchos minutos firmando autógrafos y haciéndose fotografías con los seguidores levantinistas.

Uno de los más ovacionados fue el nuevo entrenador, el portugués Luís Castro, a quien se le dio la bienvenida por la megafonía en su primera toma de contacto con sus aficionados antes de su estreno en el Ciutat de València el próximo domingo ante el Espanyol.

La plantilla también celebró el aniversario del hondureño Kervin Arriaga, que este lunes cumplió 28 años. Sus compañeros y el público le cantaron ‘Feliz cumpleaños’ e incluso, junto a algunos familiares, le agasajaron con una tarta para que soplara las velas.

El Levante, que al vencer este domingo en el Sánchez-Pizjuán por 0-3 al Sevilla acabó con una mala racha de tres meses y ocho partidos sin ganar en LaLiga EA Sports, puso durante varios momentos los tres goles anotados ante el Sevilla en los videomarcadores del estadio.