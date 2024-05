María José Catalá: "Tenemos que seguir buscando un acuerdo con la oposición y poner a la ciudad por delante de otras cuestiones"

Catalá ha reconocido hoy viernes estar "intentando llegar a un consenso, conmigo nadie lo buscó. en los últimos cuatro años nadie me llamó a ningún despacho para plantearme nada sobre el Valencia, para invitarme a un consenso. He llamado a los portavoces y la experiencia hasta la fecha no ha sido muy enriquecedora porque he visto cosas que no pensaba que pudiera ver".

La alcaldesa que ha hablado en el encuentro 'Somos más' de el periódico Las Provincias, ja dicho que en su momento, el equipo de gobierno del Rialto, "aprobaron sus fichas sin convenio y ahora las quieren con un convenio y con un aval sobre una licencia y habrá que ver el encaje legal de ese planteamiento porque lo de las licencias es común a todos los ayuntamientos, a todas las personas y a todos se les piden los mismos requisitos".

Habrá que ver el encaje legal de ese planteamiento porque lo de las licencias es común a todos los ayuntamientos

Pese a ello, quiere seguir buscando "un acuerdo con la oposición y poner a la ciudad por delante de otras cuestiones. Yo soy valencianista de corazón, todos lo saben, pero creo que en este momento no me toca ser la populista de la banda, serlo con el Valencia es lo más fácil del mundo. Yo podría serlo mañana, es lo más fácil del mundo. Ahora sentar las bases para que la ciudad vea cumplidas sus expectativas y que el club cumpla definitivamente con la ciudad", ha explicado.

Respecto de la posibilidad de quedarse en el actual Mestalla, la alcaldesa ha expuesto que le gusta el actual estadio "pero hay una grada que hay que derribar en cualquier momento y hay una sentencia judicial firme que podía pedirse su ejecución pero, en cualquier caso, hablamos de una propiedad privada, no es municipal, no tenemos la propiedad de la nueva y la antigua parcela"