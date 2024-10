María José Catalá: "Me confirman que no están retenidos en el hotel pero si se les han retirado los pasaportes"

La Alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que los valencianos retenidos en Singapur "no están retenidos en el hotel, si se les han retirado los pasaportes por una investigación policial que está en curso, pero que en este momento no hay un delito porque no hay una acusación formulada si no una investigación policial".

De hecho "esta misma mañana he hablado con Mercedes Alonso que es la embajadora en Singapur interesándome por estos dos valencianistas que están allí", por el momento "pueden salir del hotel y hacer vida relativamente normal en Singapur, pero no pueden salir del país".

En estos momentos, "están siendo asistidos por oficiales de la embajada y el cónsul que además es valenciano, y están teniendo todo el asesoramiento de la embajada del gobierno de España, así que de momento un mensaje de tranquilidad", ha dicho la Alcaldesa.

La alcaldesa confía "en las gestiones del Gobierno para hacer una labor diplomática oportuna en esta causa. Nos hemos interesado y dirigido al ministerio, pero estamos trabajando en esta circunstancia y estamos en comunicación con la embajada y el cónsul y confío en la gestiones del Ministerio de Exteriores".