Luís Castro, cuarto entrenador que debuta con victoria en Primera con el Levante

El entrenador portugués Luís Castro se convirtió, al ganar por 0-3 el domingo ante el Sevilla a domicilio en LaLiga EA Sports, en el cuarto técnico en la historia del Levante que debuta con victoria en Primera División con el equipo valenciano.

Castro, que firmó con el Levante hasta 2027 en diciembre y debutaba en Sevilla, rompió además, con una mala racha que se remontaba al pasado 4 de octubre de 2025, cuando el Levante ganó por última vez en LaLiga EA Sports.

Solo tres entrenadores habían logrado ganar en su primer encuentro con el Levante en Primera División y en dos de los casos también fue con la temporada ya empezada.

El primero fue José Ángel Moreno, que en abril de 2008 había relevado en el banquillo del Levante al italiano De Biasi y en su debut ganó por 3-1 al Getafe en el Ciutat de València. Curiosamente significó su único triunfo en los seis encuentros que dirigió al equipo valenciano, que perdió la categoría al acabar la temporada 2007-08.

Misma suerte corrió el valenciano Paco López, que sustituyó en el cargo a Muñiz en la vigésimo octava jornada de la temporada 17-18 y el Levante ganó en Getafe por 0-1, con un tanto de Coke en el primer partido de Paco López al frente del equipo valenciano.

Muñiz ganó en su primer encuentro con el Levante en Primera en la jornada inaugural de la temporada 2017-18. Venció 1-0 al Villarreal en el Ciutat en la vuelta a la máxima categoría tras haber logrado el ascenso, también con Muñiz, en el curso anterior.