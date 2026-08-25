Kayne van Oevelen llega cedido al Valencia para completar la portería

El Valencia ha incorporado al guardameta neerlandés Kayne Van Oevelen, que llega cedido del Ipswich Town inglés, recién ascendido a la Premier League, para la presente temporada sin opción de compra.

Van Oevelen estuvo a punto de llegar fichado al club de Mestalla, con el que llegó a un principio de acuerdo con un contrato de larga duración, pero finalmente el FC Volendam vendió al guardameta de 23 años por unos cuatro millones de euros al Ipswich Town, que ahora ha decidido cederlo al club valencianista.

Van Oevelen, nacido en Zaandam, se formó en la cantera del AFC Amsterdam y FC Volendam, equipo con el que debutó en la Eredivisie en la temporada 2023-24. En aquella temporada solo participó en un partido y no volvió a jugar hasta la presente temporada, en la que ha jugado 32 partidos de Liga en los que ha encajado 51 goles.

Despejar la portería

Con la llegada del portero holandés el Valencia CF tiene la intención de ceder a Vicent Abril al Nástic de Tarragona para coger minutos. De está forma Raúl Jiménez jugará como portero titular en el Valencia Mestalla y Cristian Rivero formara parte de la plantilla con el rol de tercer portero.