Juristes Valencians intentará que la enmienda del derecho civil valenciano se apruebe en el Senado

La Associació de Juristes Valencians (AJV) intentará que el Senado apruebe su enmienda a la modificación de la Constitución para permitir la recuperación del derecho civil valenciano después de que el Congreso de los Diputados ha rechazado incluir en el trámite de la reforma del artículo 49 de la Constitución -que va a sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'- la "enmienda valenciana". El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha instado este viernes al Partido Popular a no dar "un portazo a las aspiraciones valencianas" y aproveche que tiene mayoría en el Senado para posicionarse a favor de esta reivindicación y apoyar su tramitación en las cámaras generales. Además, ha pedido que los ayuntamientos valencianos se concentren a las puertas de las casas consistoriales con la Senyera, el Estatut y la Constitución, para evidenciar el compromiso del municipalismo valenciano con el autogobierno valenciano y la defensa del Derecho civil valenciano.

El siguiente paso legislativo es la tramitación la semana que viene en la Cámara alta de la reforma constitucional del artículo 49, por lo que Juristes Valencians va a remitir a todos los senadores valencianos la misma enmienda para que la registren hasta el martes y se vote el jueves. Chirivella ha criticado la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar la "enmienda valenciana" que registró Compromís-Sumar, pues a su juicio supone una "actitud restrictiva de la participación política", y ha lamentado que políticos valencianos hayan dicho que no era "el momento" de esta reforma, cuando Les Corts la pidieron hace cuatro años. "Se está privando de derechos a los ciudadanos valencianos en materia de derecho de familia, en materia de derecho sucesorio y en la pervivencia del empleo en la empresa familiar, cuestiones que son muy relevantes y se les ha dado la espalda por parte del PP y del PSOE en el Congreso", ha lamentado.

El presidente de Juristes Valencians ha indicado que la Mesa del Senado tendrá que decidir el próximo miércoles si tramita las enmiendas que se presenten, por lo que si se adopta una decisión estarán "enmendando claramente" el autogobierno valenciano, y el jueves se tendrá la "solución definitiva a este ataque". Chirivella ha instado al PP, que lidera las principales instituciones de la Comunitat Valenciana, a facilitar "la solución" a la recuperación del Derecho civil, y ha emplazado al líder nacional de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, a recibir a interlocutores valencianos para tratar esta cuestión y resolverla antes del jueves próximo.

Chirivella ha reclamado que no se mezcle esta enmienda con las del PNV, que "afectan del Estado autonómico, la unidad de España y el papel de las Fuerzas Armadas" y plantean un procedimiento de reforma mucho más complejo, y ha insistido en que, por economía procesal, ahora es el momento de la petición valenciana.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha lamentado que se haya perdido "una gran oportunidad en el Congreso de hacer justicia" con el pueblo valenciano, cuyos derechos están "vulnerando tanto el PP como el PSOE" al no permitir siquiera que se debata la enmienda. A su juicio, dado que el PP es el partido que gobierna en la Comunitat, hay que exigirle "un plus de responsabilidad a la hora de defender lo que es justo" para los valencianos, y ha pedido que haya acuerdo entre PP y PSOE para "corregir esta injusticia". El catedrático y exconseller socialista Vicent Soler ha opinado que "no hay ningún motivo" para que no salga adelante esta petición de reforma constitucional, porque tiene "un gran consenso" al contar con el apoyo de todos los partidos valencianos menos Vox y busca, "