Iborra: "El entrenador sabe que no me conformo con jugar solo veinte minutos"

El capitán del Levante UD ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia para repasar la actualidad del conjunto granota que lidera actualmente la segunda división.

En esta, su tercera etapa en el club de su vida, sueña con lograr ascender de nuevo a la primera división en un año en el que Julián Calero le ha dado la vuelta a las sensaciones con las que se acabó la pasada temporada.

Las sensaciones "son buenas peros somos conscientes de que esto es largo y duro. Pensamos en el domingo. Es nuestra final y es con nuestra gente. Vamos a muerte y trabajamos con las ideas muy claras. Sabemos que nuestra gente tiene ilusión. No nos hace ningún bien pensar en el pasado", ha dicho el de Moncada.

Tenia claro que quería volver "desde que tuve que marcharme obligatoriamente. Era donde quería estar y mas después de un palo duro. He venido a dar lo mejor de mi", ha explicado Iborra.

No me conformo con jugar 20 minutos. Se lo he dicho y respeto y acato su decisión. Si lo decide voy a jugar lo mejor posible pero voy a trabajar para jugar 90.

Vaya por delante "que no me conformo con jugar 20 minutos. Se lo he dicho y respeto y acato su decisión. Si lo decide voy a jugar lo mejor posible pero voy a trabajar para jugar 90. No he de tener el ego por encima del equipo. Jugaré lo queme toque. Es lo que hay y adelante con las decisiones del entrenador", ha comentado el centrocampista respecto de su rol en el equipo esta temporada.

Mala situación económica

La gente que esta trabajando para solucionar la situación económica "me consta que están haciendo todo lo posible. Tenemos que evadirnos y trabajar en el campo. Danvila esta buscando el bien del Levante UD y ha puesto su patrimonio por delante. Hay que ayudarle en lo que está haciendo", ha apuntado el capitán granota.

Nadie va a venir "a regalarnos un ascenso. Tenemos que trabajar mas que nadie. Como dice el entrenador, pagar ese peaje. Y los chicos que vienen de la cantera ven a Morales trabajar con 37 años o a Andrés con 38. los canteranos tienen que ser conscientes los padres del mensaje que les tienen que dar: el futbol profesional es muy difícil de conseguir. Consigues muchos valores y no es en balde venir a entrenar todas las tardes, te puede servir pata la vida. Y si tienen un sueño que nadie se lo quite. Ojala lleguen los mas posibles. Antes se utilizaba más la cartera y ahora la cantera. La oportunidad la pueden tener", ha reconocido el jugador.

Si el club quiere "seguiré en el levante el año que viene. Soy ambicioso y vengo aquí queriendo ascender", ha concluido Vicente Iborra.