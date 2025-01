Gayà: "Posiblemente es la época más dura de mi carrera pero no me planteo salir"

El jugador y capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha asegurado este jueves en rueda de prensa que en el partido del próximo domingo frente al FC Barcelona esperan ver al "mejor Barça", el que está clasificado para los octavos de final de la 'Champions' y sigue vivo en la Copa, a pesar de que el conjunto blaugrana no se encuentre en su mejor momento en LaLiga EA Sports.

"Nosotros vamos a esperar al mejor Barça. Vi el partido el otro día en 'Champions' y fue un recital, ver cómo creyeron. Tienen grandísimos jugadores y han sabido adaptarse a lo que les pide el entrenador, que es ser muy agresivo, y espero ver su mejor versión", declaró el capitán valencianista.

Preguntado sobre si Lamine Yamal, al que tendrá que defender en su banda, es el mejor jugador del mundo, Gayà aseguró que está sin duda entre los mejores. "No sé si es el mejor, pero si uno de los mejores. Yo tengo el recuerdo de verle el primer día con la selección y flipé. Va a ser un jugador que va a marcar una época, no tiene límites. Siempre es bonito enfrentarse a jugadores como él", valoró.

Y afrontan este choque con las "ideas nuevas" que está aportando el nuevo técnico, Carlos Corberán. "El míster ha traído ideas nuevas como estáis viendo, somos un equipo al que le gusta dominar las dos facetas del juego, sin balón ser equipo muy intenso y presionante, presionar al equipo rival para atacar más rápido y estar más cerca. Y con balón tener un juego que sea una mezcla de combinativo y más agresivos", explicó.

Veo al vestuario convencido y que tenemos muy claro el camino y lo que tenemos que salir para salir de ahí, que es centrarnos en el día a día

Gayà, que aseguró estar "del todo bien" de su anterior lesión y en un buen momento, cree que el vestuario está "convencido" de que irán a mejorar y de que salvarán la temporada. "Veo al vestuario convencido y que tenemos muy claro el camino y lo que tenemos que salir para salir de ahí, que es centrarnos en el día a día. Sé que es un tópico, pero es la verdad", reconoció.

Con el Valencia penúltimo en la tabla, a 4 puntos de la salvación, Gayà asegura que "nunca" antes había vivido algo así. "Es una época muy dura, posiblemente la más dura de mi carrera. La situación del equipo ha sido y es muy complicada. Muchos factores han ido en contra como la dana, pero de todas estas situaciones en contra, uno tiene que crecer. Ojalá sigamos en una línea ascendente", manifestó.

Y, pese a ello, sigue queriendo ser 'che'. "Para nada me planteo salir. Ahora estoy enfocado cien por cien en sacar esta situación tan complicada que tenemos. Valencia es mi casa, llevo desde los 11 años aquí. He vivido momentos muy buenos y momentos muy malos, pero no me planteo nada de eso", se sinceró.

Por otro lado, preguntado por la Copa del Rey, aseguró que "para nada molesta". "¿Cómo va a molestar? Si el Valencia se ha caracterizado por algo es por ser un equipo copero. Mi mejor recuerdo es la final de Copa. La situación en la Liga es la que es, pero una cosa no quita la otra. En cada partido vamos a salir con todo para seguir mejorando, da igual si es Liga o Copa", aseguró el capitán.