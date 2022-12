Torna Expojove, la fira de la infància i la joventut de València

El pavelló de la Regidoria de Cultura Festiva té un tema diferent cada any que dóna nom a l’edició d’Expojove. Un fil temàtic que vertebra els continguts i les activitats de la Fira i oferix una proposta didàctica per als infants. Per això, esta edició 2022-2023 la fira girarà al voltant de les missions València Ciutat Neutra, inclosa en el marc Missions València 2030 i que té l’objectiu de mitigar l’emergència climàtica a través de l’actuació en àmbits com ara l’alimentació, el consum energètic, la mobilitat, el consum de proximitat, les zones verdes...

Companyies valencianes i de tot arreu porten els millors espectacles infantils als escenaris d’Expojove. Concerts, espectacles de teatre, màgia o titelles completen la programació que es pot disfrutar al llarg del dia.

Tot un pavelló d’activitats esportives per a practicar l’esport que més t’agrada o descobrir-ne de nous. Les diferents federacions i associacions que hi col·laboren apropen al visitant un fum de modalitats esportives.

Una oportunitat per a trobar quin és l’esport que més agrada a les xiquetes i xiquets de la casa i apropar-se a les seues federacions. Un espai per a començar l’any de manera saludable!

Un altre dels espais clàssics d’Expojove és la fira d’atraccions, on podrem disfrutar de les atraccions més emblemàtiques.

Consulta el programa diari d’activitats en les xarxes socials d’Expojove i en la seua pàgina web: www.expojove.com