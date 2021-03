AGENDA CCCC EL CARME

El projecte Antígones, impulsat pel Consorci de Museus, tracta de recuperar la història de l'art oblidada

Hui a l'agenda del Centre del Carmen situem les exposicions al voltant de les falles que s'inauguren aquesta setmana i dins dels programes especials del dia de la dona, parlem d'art i dones.El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana impulsa el desenvolupament de diversos projectes per a donar visibilitat a les dones artistes, historiadores i investigadores de les comarques valencianes, especialment en entorns rurals.Entorn d’aquestes línies de treball el Consorci de Museus té actualment tres projectes en marxa en diferents punts de les comarques valencianes, tant a València, com a Castelló i Alacant.Amb l’objectiu d’avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica, el Consorci de Museus va crear en 2017 la convocatòria ‘RESET. Relectures de gènere i multiculturalitat’Hui els expliquem el projecte ANTÍGONES, del col·lectiu monoDestudio , del qual parlem amb Sandra García. A partir d’entrevistes en vídeo, ANTÍGONES genera una recerca necessària i recupera la història de l’art oblidada o no investigada als museus, i pren com a cas d’estudi el MUBAG.