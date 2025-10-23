Profesionales internacionales visitan el Hospital Vithas Valencia Turia como referente de arquitectura hospitalaria sostenible

Un grupo de 25 profesionales internacionales, entre los que se encuentran arquitectos, ingenieros y personal sanitario, ha visitado el Hospital Vithas Valencia Turia como ejemplo de arquitectura hospitalaria sostenible.

Esta visita se enmarca en el Máster en Arquitectura Hospitalaria impulsado por Alebat Education, plataforma especializada en formación para profesionales de salud, en colaboración con Serta Salud Arquitectos, firma responsable del proyecto arquitectónico del Hospital Vithas Valencia Turia, que abrió sus puertas el pasado mes de abril.

El objetivo de la visita ha sido conocer de primera mano las características arquitectónicas y funcionales del centro hospitalario. Para ello, los asistentes han recorrido distintas áreas del hospital, guiados por miembros del equipo técnico y asistencial del centro, con especial atención a los elementos que hacen del Hospital Vithas Valencia Turia un referente en arquitectura hospitalaria sostenible, como son el uso eficiente de la luz natural, la integración de materiales respetuosos con el medio ambiente y la apuesta por los llamados “espacios que curan”, diseñados para favorecer el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Además del recorrido por las instalaciones, la jornada también ha permitido llevar a cabo un intercambio profesional, en el que se han abordado temas como la humanización de los espacios sanitarios, la eficiencia energética en centros hospitalarios y los retos actuales que plantea el diseño de infraestructuras de salud.

Los participantes han valorado muy positivamente la experiencia, destacando la calidad del diseño arquitectónico del hospital, su funcionalidad y el enfoque centrado en el paciente. Para muchos de ellos, ha sido una oportunidad única de observar cómo se materializan en la práctica los conceptos que estudian en el máster, y de reflexionar sobre cómo aplicar estas ideas en sus propios contextos profesionales.

Con esta iniciativa, el Hospital Vithas Valencia Turia refuerza su compromiso con la formación, la innovación y la colaboración internacional, consolidándose como un espacio de referencia para el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la arquitectura hospitalaria.

