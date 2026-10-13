Más de Uno Valencia en directo desde el Instituto Valenciano de Oncología con motivo de su 50 aniversario

Más de Uno Valencia se traslada el próximo jueves 22 de octubre al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) para emitir un programa especial por el 50 aniversario de la institución. Begoña Perpiñá y Andrea Agut presentarán el programa en directo desde el centro a partir de las 12:20 horas.

El especial hará un recorrido por medio siglo de avances en la lucha contra el cáncer, contado por los profesionales que forman parte del IVO. Sus especialistas compartirán micrófono para explicar cómo ha cambiado el abordaje de la enfermedad en estas cinco décadas y hacia dónde se dirige la oncología del futuro.

A lo largo del programa se tratarán temas como la investigación, la innovación tecnológica y los nuevos tratamientos que están mejorando el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Habrá también espacio para la esperanza y para poner en valor la atención integral y humana al paciente, uno de los pilares que acompañan al tratamiento médico.

Onda Cero Valencia se suma a la conmemoración de una institución de referencia en la Comunitat Valenciana y reconoce el trabajo de los profesionales que, durante 50 años, han dedicado su labor a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.