Manuel Algarra y Red Bull presentan "La chispa que enciende las Fallas un concurso para encontrar al ninot con más energía

La marca Red Bull se mete de lleno en la fiesta grande valenciana con una acción que invita a todas las fallas de la ciudad a crear el ninot más sorprendente posible, eso sí, siempre con esencia Red Bull. Un reto que pone a prueba el ingenio y la creatividad de los artistas falleros, que competirán para hacerse con uno de los tres suculentos premios que sortea la marca. El concurso contará con un jurado de profesionales, entre los cuales encontramos a los artistas falleros Manuel Algarra y Jordi Palanca y a Vicente Julián García, Maestro Mayor del Gremio Fallero, que puntuarán los bocetos y seleccionará a doce finalistas.

La dinámica está abierta a cualquier falla sita en València que cumpla con los requisitos de las bases legales. En una primera fase, las fallas interesadas en participar deberán enviar un e-mail a concursninot@redbull.com, adjuntando la ficha de concurso y un boceto de su ninot en formato PDF. La fecha límite de participación para esta primera fase es el 31/10/2026. De entre todas las inscripciones válidas el jurado elegirá 12 candidatos que deberán producir sus ninots y exponerlos en la Plaza de la Plantà para revisión del jurado, que asignará los premios finales a tres de ellos.

Los requisitos indispensables para participar son: que en el diseño aparezca la lata de Red Bull (SIN LOGO), respetar los colores oficiales de la marca e inspirarse en sus icónicos dibujos animados.

La acción, cuyo vídeo de convocatoria ya ha sido difundido entre la base de datos de la Junta Central Fallera, pone el foco en las redes sociales de la marca Red Bull, mientras que los ninots ganadores podrán verse en las calles de València durante las Fallas 2027.

Recuerda: si tu falla forma parte de la Junta Central Fallera y ya has recibido las instrucciones para participar, sólo tienes que enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con el boceto de tu ninot a concursninot@redbull.com.