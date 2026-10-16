ESAT se consolida en la élite global del videojuego como la única escuela española en el Top 10 mundial de 'The Rookies'

La escuela valenciana ESAT ha vuelto a hacer historia en el panorama internacional de la formación digital. La institución, situada en el top10 en los últimos 3 años, ha escalado 3 puestos hasta situarse este 2026 en el 6º puesto del mundo en la categoría más exigente, de Production Excellence – Console Games en la última edición de The Rookies, el certamen de talento joven digital más prestigioso del planeta, considerado unánimemente por el sector como los "Oscar del arte digital y el desarrollo del videojuego". ESAT ha permanecido en el top 10 durante los últimos 3 años

La edición de 2026 de The Rookies se ha basado en más de 38.000 evaluaciones profesionales realizadas por 115 jueces de la industria, sobre cerca de 7.000 candidaturas de estudiantes de más de 100 países.

El jurado de The Rookies, compuesto por grandes profesionales en activo de estudios legendarios como Pixar, Marvel, Electronic Arts, 2K, Ubisoft o Wētā FX, ha destacado el altísimo nivel técnico, la cohesión artística y la solidez en la ejecución del proyecto de la escuela valenciana.

Este reconocimiento no solo premia el talento individual, sino un factor crítico para la industria del videojuego: la excelencia en la producción en equipo. La categoría evalúa la capacidad de los estudiantes para replicar con absoluta precisión las metodologías de trabajo, los exigentes pipelines técnicos y la calidad comercial que los grandes estudios internacionales (AAA) exigen para los juegos de consola de última generación.

Con este hito, ESAT consolida su posición dentro del exclusivo 'Top 10' global, compitiendo directamente y de tú a tú con las mejores universidades y escuelas mejor financiadas de Norteamérica, Asia y Europa central.

Validación directa para el mercado laboral

"Estar en el Top 6 mundial en Production Excellence es la mayor garantía de empleabilidad que podemos ofrecer a nuestros alumnos", afirma Jaime Torres, Director de ESAT. "Este premio demuestra de forma externa y objetiva que nuestra metodología no se limita a la teoría; nuestros estudiantes se gradúan sabiendo gestionar un proyecto real, resolver problemas críticos de producción y entregar un producto pulido de calidad comercial. La industria global sabe que el talento que sale de ESAT Valencia está listo para incorporarse a las grandes producciones desde el primer día".

ESAT Valencia | ondacero.es

Valencia, polo de atracción de talento digital

Este resultado vuelve a situar a Valencia en el epicentro del mapa internacional del desarrollo de contenidos digitales y videojuegos. El éxito de ESAT confirma que el ecosistema educativo local tiene la capacidad de retener y exportar talento del más alto nivel, atrayendo cada año a más estudiantes internacionales que buscan una formación de vanguardia con impacto global directo.

El éxito en The Rookies marca un nuevo hito en la trayectoria de ESAT, que continúa evolucionando sus planes de estudio en Arte, Programación y Diseño para dar respuesta inmediata a las demandas de una industria que no deja de batir récords de facturación a nivel mundial.

Sobre ESAT:

Fundada en Valencia en 2006, ESAT es un centro de referencia internacional en la formación de profesionales para el sector de los videojuegos, el arte digital y las tecnologías avanzadas. En 2024 se alió con el grupo educativo internacional ACE Education. Con un modelo netamente práctico y enfocado al proyecto, la Escuela cuenta con convenios de progresión académica con prestigiosas universidades británicas y una alta tasa histórica de empleabilidad en los principales estudios de desarrollo del mundo. Ostenta actualmente el primer puesto en España, tercero de Europa y quinto del mundo en el ranking mundial norteamericano de mejores escuelas y universidades de desarrollo de videojuegos GAMEducation 2023/2024/2025/2026.