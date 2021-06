EL REBOST DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Productes DeAnna

Al Rebost de la Comunitat Valenciana els presentem hui els productes DeAnna, la marca de l'empresa Natural de montaña, que posa al nostre abast els productes de l'horta d'Anna. Verdures fresques, per als nostres plats valencians, com les tavelles o el garrofó o les piparres i els alls tendres. També DeAnna ha envasat productes tan nostres com la pericana, els capellans torrats o la tomaca seca. Una experiència que ens permetrà gaudir dels productes de l'horta en els principals supermercats de la Comunitat Valenciana i que dinamitza també el sector agrari de la comarca de La Canal de Navarrés on es conreen els productes que porten la marca DeAnna.