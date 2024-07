Ya disponibles las entradas gratuitas para el estreno del Valencia CF ante el CD Castellón

El Valencia CF disputará el próximo sábado 20 de julio (19:00 horas) el primer partido de la pretemporada 24-25. El conjunto valencianista se enfrentará al CD Castellón en el Antonio Puchades.

Únicamente los socios del club, tendrán la posibilidad de disponer de las entradas gratuitas y solo podrán adquirir 2, (la del propio Socio VCF + un acompañante). El plazo para poder tramitarlas, será a partir del lunes 15 de julio a las 10:30 horas hasta el jueves 18 a las 23:59 horas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El Socio VCF que adquiera dos entradas deberá introducir sus datos y los de la persona que acudirá al partido, teniendo en cuenta que es muy importante que hagan uso de las entradas las personas que se han indicado en el momento de la compra, dado que en la puerta de acceso al estadio se deberá presentar la entrada junto al DNI, debiendo coincidir el nombre de la persona en ambos documentos.

No se permite la reventa de entrada, por lo que si no coinciden los datos, no se podrá acceder al estadio. La entrada se podrá mostrar a través del móvil o de forma impresa, la asignación de localidades será en orden de entrada, no está permitida la entrada de bombos o cualquier tipo de megafonía al estadio, y además, si acudes al estadio con pancarta, esta deberá ser siempre de un tamaño inferior a 3x2m.