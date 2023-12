Un concejal de Vox en Alaquàs justifica que un marido llamase "puta y zorra" a su mujer: "Con el tiempo he comprendido el porqué"

La indignantes declaraciones del edil y portavoz de Vox en el ayuntamiento de Alaquàs (Valencia) en un pleno municipal en el que se debatía una moción para condenar la violencia machista por el 25N, han provocado que el PSPV exija su inmediata dimisión.

Los hechos sucedieron cuando en el pleno de noviembre, Jesús Taberner, portavoz de Vox, justificó las agresiones de verbales de un marido a su mujer. En concreto, el edil dijo comprender el porqué un hombre llama "puta y zorra" a su mujer, argumentando que "hay mujeres maravillosas y otras que no lo son".

En concreto, Taberner se refirió a alguien de su "círculo familiar cercano": "He conocido a personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a mi familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra", expuso el edil de Vox y añadió que "después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer".

Sus palabras provocaron la indignación de la mayoría de los allí presentes, algunos, incluso, se levantaron en señal de condena a las declaraciones del partido de extrema derecha.

Tras lo ocurrido, el PSPV ha exigido la dimisión del edil de Vox. "El señor Taberner no puede seguir ni un minuto más en su cargo: exigimos su dimisión con carácter inmediato", han expresado los socialistas, al tiempo que han pedido que todas las fuerzas "firmeza en el rechazo a los discursos negacionistas de la violencia machista porque el silencio es cómplice, porque como en este caso, acaban justificándola, alimentan el machismo, empoderan a los maltratadores y ponen en peligro a todas las mujeres", según informan medios locales.