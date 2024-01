El 'Caso Rafa Mir': Corona, Solís y el futbolista juegan al ratón y al gato

La presencia de Miguel Ángel Corona en el Sánchez Pizjuán el pasado fin de semana desató todas las alarmas tras publicar El Desmarque la imagen del Director Deportivo en el estadio sevillista justo cuando el nombre de Rafa Mir suena con más fuerza que nunca para volver al club que le vio crecer.

Pese a que la operación es prácticamente una utopía para el Valencia de Peter Lim, (con el grifo cerrado para este mercado de invierno), el jugador ya ha rechazado varias ofertas para salir del conjunto hispalense en en esta ventana de fichajes.

Al terminar el encuentro del fin de semana, los medios le preguntaban al jugador sobre si se iba a quedar en el Sevilla, a lo que futbolista respondía con un "Hombre, claro". Cuando los periodistas allí presentes le preguntaron por la presencia de Corona, el delantero dijo no saber nada de la presencia del máximo responsable deportivo (tras Lay Hoon y Peter Lim), del conjunto valenciano, para rematar con una respuesta contundente sobre su continuidad en el Pizjuan: "Hombre, tengo tres años de contrato".

Corona | El Desmarque

La ambigüedad de Solís en DAZN

Con todo este jaleo armado el sábado, era más que evidente que en la previa del Cadiz-Valencia le preguntarían a quien saliese por parte del Valencia para atender a los compañeros que daban el partido en directo, sobre el delantero del Sevilla y su posible llegada a Mestalla.

Nuestra situación económica no ha cambiado y habrá que esperar hasta el último momento para ver si tenemos alguna oportunidad

Sin embargo, Javier Solís que sabe manejar los tiempos, no dio absolutamente ninguna pista que no fuese en consonancia con la presidenta que ya dijo que las llegadas dependerían de las posibles salidas, ya que sin éstas, no había ningún desembolso por parte del club para reforzar el equipo en invierno.

Consciente de que cuando se abre el mercado "es una época de rumores", Solís reconocía que la obligación de la dirección deportiva "tiene que ser trabajar por si surge alguna oportunidad, estar atentos a las distintas posibilidades que puedan haber, pero es verdad que nuestra situación económica no ha cambiado y habrá que esperar hasta el último momento para ver si tenemos alguna oportunidad”.

Respecto de la posibilidad de renovar a Paulista, que es uno de los capitanes y que lo haría de forma automática su cumple los 20 partidos esta temporada, el director corporativo fue tajante: "es un aspecto muy privado respecto a la situación del jugador. Ya lo dijo el entrenador: él pone a los jugadores en base al rendimiento y así tiene que ser. Es un jugador más de la plantilla, capitán en este caso y poco más que decir de Paulista"