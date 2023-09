El calendario escolar del curso 2023/2024 en la Comunitat Valenciana: cuándo comienza, vacaciones de Navidad y Semana Santa

El primer día de clase para el alumnado de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional en las titulaciones de grado medio y superior de la Comunitat Valenciana será, el lunes 11 de septiembre de 2023. Este curso, como novedad importante, todas las clases, incluyendo las de las escuelas oficiales de idiomas (EOI), finalizarán el viernes 21 de junio. Esto significa que el último día del próximo curso 2023/24 será el mismo para todos los niveles educativos.

Inicio de las clases para los programas formativos y la FPB, el 13 de septiembre

Para los programas formativos de calificación básica (PFCB) y FPB de segunda oportunidad, las clases comenzarán el miércoles 13 de septiembre. En el caso de las EOI, el inicio se retrasará hasta el lunes 25 de septiembre. En formación de personas adultas (FPA), el inicio de curso será el lunes 18 de septiembre y finalizará el 19 de junio. En enseñanzas artísticas de música y danza, elementales y profesionales; enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño; y enseñanzas deportivas de régimen especial, las clases empezarán el miércoles 20 de septiembre y acabarán el miércoles 19 de junio.

Sin clases en Navidad desde el 22 de diciembre al 7 de enero

En cuanto a las vacaciones, el periodo de Navidad se extenderá desde el viernes 22 de diciembre hasta el viernes 5 de enero, ambos días incluidos. El curso se reanudará el lunes 8 de enero. Por otro lado, las vacaciones de Pascua abarcarán desde el jueves 28 de marzo hasta el lunes 8 de abril.

Festivos autonómicos sin clase en la Comunidad Valenciana

Además de estos periodos vacacionales, se han establecido días festivos autonómicos para el curso 2023-2024. Estos incluyen el lunes 9 de octubre, el jueves 12 de octubre, el miércoles 1 de noviembre, el miércoles 6 y el viernes 8 de diciembre, y también el miércoles 1 de mayo.

Tres días no lectivos por ayuntamiento y un cuarto no recuperable

Este calendario escolar es común para toda la Comunitat Valenciana. Cada municipio tiene la libertad de establecer tres días no lectivos locales, así como festivos locales, en caso de que coincidan con días lectivos. Los consejos escolares municipales (CEM) o los ayuntamientos, en el caso de pueblos pequeños sin CEM, definirán los festivos y días no lectivos locales. Este curso, algunos municipios como València, tras el cambio de gobierno, aún no han definido esos. Los CEM podrán solicitar un cuarto día no lectivo de carácter recuperable, pero esta modificación deberá ser autorizada por la Dirección General de Centros Docentes. Por lo general, este día recuperable se añadirá al final del curso o se restará de las vacaciones de Pascua.