Barberá acepta declarar ante el juez por el supuesto blanqueo en el PP de Valencia

Comparece en rueda de prensa

La senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha comunicado ante los medios que acepta el "ofrecimiento" del juez de comparecer por el caso del supuesto blanqueo en el PP valenciano. "Colaboraré incondicionalmente con la Justicia y manifestaré toda la verdad que yo conozco, que es que no he contribuido a ningún blanqueo de dinero, no lo he ordenado, ni lo he conocido", ha afirmado.