Valencia Basket gana la Eurocup Woman

Una canasta del Venezia a falta de un segundo y una décima parecía sentenciar la final en favor de las italianas. El marcador mostraba un 80-81 difícil de remontar en tan escaso tiempo. Pero apareció la pizarra de Rubén Burgos para que Raquel Carrera recibiera debajo del aro y fuera objeto de una clara falta personal que le daba la oportunidad de lanzar dos tiros libres para ganar el partido o forzar la prórroga. Final de infarto con una jugadora de 19 años como protagonista.

Pero a Raquel no le tembló el pulso. Anotó el primero sin tocar aro. Queralt Casas, detrás de Raquel, lo celebraba sabiendo que al menos se aseguraban la prórroga. Faltaba un segundo lanzamiento. Queralt Casas ponía sus manos en señal de rezar para que Raquel Carrera no fallara. Y no lo hizo. Tan limpio como el primero. Dos tiros libres que suponían el éxtasis para todas las jugadoras de Rubén Burgos que celebraban sobre la cancha su primer título de la historia. Y además europeo. Poco tardaron en enfundarse esa camiseta con el lema de "Campeonas" y con la imagen del gran maestro Miki Vukovic que tanto hiciera por el baloncesto femenino y en especial el valenciano. Gran recuerdo para su memoria.

Queralt Casas fue la elegida como MVP del torneo. "Estábamos uno abajo a falta de un segundo pero creíamos, sabíamos que la que cogiera el balón lo iba a hacer. Pensaba que iban a poner a una jugadora grande abajo pero cuando vi que no y vi a Raquel (Carrera) no lo dudé. Tiene 19 años pero es increíble, su cabeza es impresionante. Es increíble, una locura, ganamos por uno en el último segundo. Es alucinante. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro porque son un muy buen equipo, nosotros también lo somos".