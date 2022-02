Valencia Basket rumbo a Granada a por la Copa

LEER MÁS Valencia Basket se enfrentará a UCAM Murcia en los 1/4 de Copa del Rey

Valencia Basket pone rumbo a Granada donde se disputa este año la Copa ACB, y lo hacen todos, los doce, algo más que destacable en una temporada que ha estado marcada por las innumerables bajas que ha sufrido el equipo de Joan Peñarroya. Los valencianos tendrán el primer escollo este viernes en los cuartos de final ante UCAM Murcia a partir de las 18:30.

Claro favorito para semis

Los taronja vienen de perder el último partido en ACB frente a Breogan pero antes de esa derrota había encadenado 5 victorias seguidas en competición destacando la de Real Madrid en el Wizink y ante la Virtus en Eurocup. La vuelta de Claver que ya ha tenido dos partidos para rodar tras cuatro meses de baja es una de las mejores noticias para los de Joan Peñarroya que en la encuesta realizada entre los entrenadores y directores deportivos de los equipos no clasificados para la Copa del Rey dan como claro favorito a Valencia Basket como semifinalista y que enfrentaría al ganador de la eliminatoria que enfrenta al FC Barcelona y al BAXI Manresa a partir de las 21:30 de ese mismo viernes. Si atendemos a esa encuesta que realiza la competición se depararían unas semifinales Real Madrid-Joventut y Barça-Valencia Basket. En cuanto a la final, un 61% de ellos ven un Real Madrid-Barça. En cambio, un 22% vaticina un Real Madrid-Valencia Basket.

Un UCAM en cuadro

El entrenador de los taronja, Joan Peñarroya comparecía en la previa de la competición analizando a los murcianos, “sabemos que tenemos que jugar muy bien para ganar al Murcia. Me sabe mal la situación de covid-19 que han tenido, pero nosotros tenemos un máster en eso. Conociendo la casa y a sus jugadores, aunque ahora parece que están cuadro, el viernes estarán a tope. Tenemos que esperar al mejor Murcia y debemos ser el mejor Valencia”, “es un rival que ha hecho una primera vuelta fantástica, con jugadores importantes que están a gran nivel en la liga y destacando mucho en facetas individuales. Tiene un juego diferente en defensa que condiciona la forma de atacar. Nos va a exigir mucha concentración y mucha determinación para que no nos sorprenda y para que con su despliegue físico no nos trastoquen nuestra mentalidad y nos saquen de nuestro espacio”, añadió.

Todos pueden viajar

El entrenador del equipo valenciano también analizaba de como viaja su equipo a Granada “en una situación de normalidad, en buena línea y condiciones", “vamos con la ilusión y el convencimiento de que si hacemos bien las cosas podemos tenemos nuestras opciones. Vamos a intentar hacer una buena Copa, con la ilusión de hacer la mejor Copa posible pero ahora sólo pienso en el viernes”, además de destacar que Vicytor Claver si que ayudará pero recordando que todavía se encuentra en el proceso de coger la forma tras tanto tiempo alejado del parqué.