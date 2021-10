Fran Escribá y Unai Emery elogian a Paco López

Fue uno de los grandes ausentes en la inauguración de la nueva temporada 2021-22 del Comité Técnico de los Cursos de Entrenadores. Su reciente destitución con el Levante provocó la ausencia de Paco López en la III Apertura de los cursos de entrenadores. El otro ausente, aunque por otros motivos, fue el entrenador del Valencia José Bordalás.

Para Fran Escribá, un amigo

El más cariñoso sin duda fue el entrenador del Elche Fran Escribá al reconocer que "si tuviera que decir que tengo un amigo entre los entrenadores, diría a Paco porque fuimos compañeros de equipo y curiosamente coincidíamos mucho en las posiciones del campo, unas veces jugaba yo y otras él pero aún así hicimos siempre una gran amistad. Cuando yo entrené al Villarreal él entrenaba al filial y siempre tuvimos una gran relación. Le deseo lo mejor y seguro que vendrá un proyecto bueno. Para mi lo ha hecho bien pero es verdad que arrastraba números malos. El trabajo de Paco es excelente y como persona si hay un entrenador al que aprecio y al que le deseo lo mejor es precisamente a él".

Para Unai Emery un Levante con cara y ojos

El técnico del Villarreal Unai Emery no dudaba en elogiar el trabajo de Paco López al frente del Levante: "ha tenido un recorrido que ha ido para arriba donde ha ido demostrando su valía y poniendo su sello. Ha habido una época en el Levante donde era reconocido, tenía cara y ojos, yo cuando me enfrentaba sabía que era un equipo difícil. Tenía una estructura de ataque y defensa donde se veía mucho la mano del entrenador y eso era un orgullo para Paco y los levantinistas. Luego nos hemos encontrado con la realidad del fútbol que son los resultados, los momentos en que las cosas no salen tan bien al final tienen un foco de visión para buscar donde encontrar algo para cambiar y es el entrenador. Seguro que va a encontrar proyectos otra vez bonitos".