Siete Aguas se prepara para su carrera mas épica

Con mas de medio millar de corredores Siete Aguas acogerá del 1 al 3 de octubre la mayor competición MTB de Valencia, la Epic Race Valencia, una prueba que combina la competición con la convivencia entre deportistas al abrigo de los montes de la localidad valenciana de Siete Aguas. Un formato novedoso donde todo el participante amateur tendrá la oportunidad de sentirse un profesional con todo tipo de recursos de los que se dispone en cualquier competición del más alto nivel, maillot personalizado, bolsa del corredor, asistencia médica en pistas, masajes en el final de cada una de las etapas, mecánicos especializados en MTB, limpieza profesional de las bicicletas, medalla de finisher, salidas y llegadas controladas además de un seguimiento audiovisual a cargo de diferentes productoras.

Formato al alcance de muchos

El formato de la prueba consta de tres etapas con un total de 110 km y 2700m de desnivel positivo, con un sinfín de senderos, bosques y pinadas; un marco incomparable donde disfrutar junto a tu bicicleta. Valencia Epic Race By Gsport es una prueba familiar organizada por ciclistas y para ciclistas, donde la organización se ha puesto como objetivo que pases un fin de semana completo. "Valencia Epic Race By Gsport, es una prueba por etapas dirigida al ciclista amateur, donde cumplir un sueño y donde realizar tu reto personal. "Compitiendo en un entorno familiar, donde la organización no escatimará en esfuerzos, para que el ciclista se sienta como un profesional" apunta uno de sus tres directores, Alex Montaner.

Más de medio millar de participantes

El pasado viernes se cerraron las inscripciones para la experiencia de los 3 días y ahora se está cerrando la inscripción del último día, la tercera etapa llamada "MALACARA". Una competición que en este primer año ha contado con un gran apoyo delas mejores firmas especializadas como Specialized, GSport, Weicon, Cloot, Mahalo, Masquebici... además de la apuesta del Ayuntamiento de Siete Aguas que se suma de esta manera a un turismo deportivo sumando el ya tradicional Gran Fondo Internacional de Siete Aguas.

Más allá de lo meramente deportivo la Epic Race tiene un formato "Festival" donde se le suma el dar pedales con DJ, zona Chill Out, paellas gigantes, barbacoas gigantes... donde disfrutar de una competición no te prive del poder pasar un fin de semana completo con amigos y familia.