Prepelic: "Que Gasol continúe pero tras la Supercopa"

Klemen Prepelic intentará llegar al primer partido oficial de la temporada 21/22 que les medirá al FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España este próximo sábado a las 19:00. El esloveno tiene previsto llegar al encuentro una vez su otro compañero de selección Mike Tobey se haya unido en el día de hoy a la disciplina de Peñarroya.

Ayer se presentó el equipo

El escolta comenzaba resaltando la presentación que se llevó a cabo este martes en la Fuente de San Luis , "fue un muy buen gesto el presentar conjuntamente al masculino y al femenino y con un 40% de gente en grada para poder sentir a nuestros aficionados. Seguro que nos gustaría el pabellón lleno pero es lo que hay, no podemos hacer nada, es el momento que nos toca vivir".

Su estado físico

El esloveno arrastra lesión en un verano en el que apenas tuvo descanso con su participación en la Olimpiadas de Tokyo, "en teoría voy a llegar al sábado, el lunes entrene con el equipo, ya he hecho dos individuales. Ha sido un verano muy largo, con los pre-olimpicos en Kaunas, al final de las Olimpiadas no pudimos hacer medalla, un balón puede cambiar el tener medalla o no".

Segundo año en Valencia Basket

Se da la circunstancia que Prepelic va a disputar por primera vez en su carrera su segundo año en un mismo club, "es mi primera vez, ese era mi reto numero uno cuando llegué, seguir, ahora toda mi familia es muy feliz aquí y queríamos quedarnos aquí. Quería quedarme en un gran club, en una gran ciudad, muy organizado, uno de los mejores de Europa. Hablé con mi mujer y no lo dudamos, he visto hasta las fallas, tenía una al lado de mi casa, muy chulo aunque dormía poco".

El rival, el FC Barcelona

Klemen habló del rival en las semis de Supercopa, "el Barça es un equipazo, tenemos una oportunidad para conseguir un titulo y lo vamos a dar todo, son 40 minutos y veremos, espero que Pau Gasol continúe en el Barça pero que lo haga después de disputar la Supercopa. Estamos muy bien con Peñarroya, se ha fichado muy bien con tres jugadores nacionales, tenemos calidad para disputar ante cualquier rival".