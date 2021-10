Pereira: "Estos jugadores se han ganado el crédito para que les apoyen"

Javier Pereira ya dirige al Levante. Tras semana y media esperándole y nada más aterrizar completó la primera sesión de trabajo con vistas al encuentro de este sábado frente al Getafe. Él mismo reconocía que "sé que me han esperado durante este tiempo. Que estén tranquilos que no solo soy yo sino que traigo un staff muy profesional detrás mío".

Mensaje a la afición

La primera toma de contacto con la plantilla ha sido muy positiva. "Sensaciones muy buenas, me he encontrado como en casa. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy responsabilizado por el reto que es pero es algo que he elegido yo y estoy a tope".

A la afición le pide "que nos apoye, estos jugadores se han ganado el crédito y el merecimiento para que lo hagan. El sábado podemos llenar el campo, necesitamos su empujón y vamos a preparar bien el partido para conseguir los tres puntos".