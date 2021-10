Hoy con Léleman venía pensando en... la llegada de Pereira semana y media después

Hoy con Léleman venia pensando en… la llegada una semana y media después de Javier Pereira. Que el nuevo entrenador del Levante toma hoy el mando.

Mucha debe ser la confianza de la dirección deportiva en su nuevo entrenador como para ser capaces de esperar tanto tiempo. Mientras el Getafe, rival el sábado, lleva semana y media entrenando con su nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, en el Levante han estado esperando a que el suyo llegue de China.

No deja de ser sorprendente y arriesgado. Más en la situación en la que está el equipo granota. Sorprendente la larga espera a un entrenador sin apenas curriculum como primer técnico y arriesgada por eso y porque después de 8 jornadas sin ganar, como dijo ayer Soldado, de esta no puede pasar. Si no se gana ante el Getafe no valdrá la excusa de que ha tenido poco tiempo para trabajar con el equipo.

Y sorprendente y arriesgado e incluso ilógico es que destituyas a tu entrenador un domingo en el que comienzan dos semanas de parón y el elegido para sustituirle solo tenga tres días para preparar el siguiente partido. Eso y que además sea un novato en la liga española como primer entrenador.

No seré yo quien juzgue si la elección de Javier Pereira es o no acertada. Para eso entiendo que existe una dirección deportiva con los datos suficientes y el conocimiento de su trabajo para tomarla. Cualquier juicio que podamos hacer a priori podría no servir de nada si los resultados le acaban dando la razón. Lo que no entiendo es la larga espera y el valioso tiempo que se ha perdido en esta semana y media…