Paco López: "He visto un equipo valiente y atrevido"

Muchas críticas al Levante UD en una temporada en la que ha sido semifinalista de Copa y donde da la sensación que no va a pasar apuros para conseguir el objetivo de la permanencia. Después de la derrota ante el Villarreal ayer los granotas volvieron a caer ante el Sevilla, un equipo que como decía el propio Paco López se está jugando el título de liga.

Ante la pregunta de si no veía al equipo triste en estas últimas jornadas no pudo contenerse. "¿Ves al equipo triste? Es tu opinión y no la comparto lógicamente. Yo he visto a un equipo valiente, atrevido, un equipo que ha vuelto a competir de tú a tú contra un rival que está luchando por ganar la liga, por ganar la liga. Estamos acostumbrados a vivir en el derrotismo cuando no salen las cosas, a ser muy negativos".