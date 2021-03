Paco López: "Tenemos que tener los pies en el suelo"

Ganar al Real Betis acercaría a los granotas a las posiciones que dan opción de jugar en europa la próxima temporada. Sin embargo el técnico es cauteloso al afirmar que "me parece cojonudo y sensacional que el aficionado se ilusione todo lo que quiera porque se lo merece. La verdad es que el primer gran objetivo es la salvación y que yo sepa no lo hemos conseguido. Tenemos 35 puntos y no hemos conseguido ningún objetivo todavía de forma matemática. Eso no va estar reñido con la ilusión, pero por favor, los pies en el suelo. Antes de subir el escalón dos, hay que estar con los dos pies en el suelo".

Y sobre el partido ante los verdiblancos reconocía que "espero un partido en el que ellos lleven la iniciativa por los jugadores que tienen y porque están acostumbrados a tener el balón. Vamos a ir mañana a intentar dar lo máximo, pero sabemos lo difícil que va a ser ganar al Betis".