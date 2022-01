Morales: "Son lágrimas de alegría por quitarte un peso de encima"

Por fin llegó la primera victoria del Levante. Han tenido que pasar una vuelta completa de campeonato para conseguirla. Los goles de Soldado y Morales daban el triunfo al Levante. El capitán era protagonista en Radioestadio en Onda Cero donde reconocía que "la verdad es que hemos puesto fin a una racha de muchos días, muchos meses sin ganar y conseguir la victoria de hoy con todo ese sufrimiento se saborea mucho mas. Era algo que nos merecíamos ya. Cuando entras en una dinámica como esa es muy difícil pero ya hemos podido finiquitarla. Esperemos que sea la primera de muchas para conseguir el objetivo".

Lágrimas en su gol

José Luis Morales marcaba el 2-0 en el instante final del partido. Su gol hacía estallar la alegría en el Ciutat y el comandante dejaba caer unas lágrimas en la celebración "la de hoy ha sido la primera vez que he llorado al marcar. El equipo ha hecho un gran trabajo, ha sufrido mucho y tenia muchas ganas de darle una alegría a la afición, al club a nuestras familias a todos los que estaban sufriendo con nosotros. Hoy ha sido una explosión de todo ese sentimiento y sensaciones y es normal que se transformen en lágrimas de alegría por quitarte un peso de encima".

Un estallido de alegría que supone quitarse una gran losa de encima "es verdad que entras en una dinámica y todo lo que pasa en contra te vienen pensamientos negativos, cosas anteriores que te han pasado durante el año... Hoy al final con el penalti y el gol anulado te vienen esos pensamientos pero por suerte aunque hemos sufrido de lo lindo hemos conseguido la victoria. Somos un buen equipo que ha jugado bien pero habíamos entrado en una dinámica que era normal que nos afectara. Hemos podido quitarnos ese peso de encima".

El objetivo de la salvación

Pese a la victoria José Luís Morales reconoce que el objetivo de la salvación "es verdad que esta muy difícil y la situación es complicada pero en la vida no hay nada imposible. El trabajo está siendo muy bueno. Era lo que todo el mundo estaba deseando, conseguir esa victoria para que la gente no sufriera tanto y demostrar el equipo que somos. Ha habido hoy momentos en que hemos sido nosotros mismos y momentos en los que hemos sufrido más. Así la victoria se saborea mucho más".

La leyenda de Quiricocho

Quiricocho es una palabra que utilizan muchos futbolistas sudamericanos para dar mala suerte al rival. La leyenda cuenta que Quiricocho era un aficionado de Estudiantes de la Plata que siempre que acudía a los entrenamientos de su equipo algún futbolista caía lesionado. Cuando Bilardo, muy supersticioso, se enteró decidió ficharle para que recibiera a los rivales de Estudiantes. El equipo argentino ganó el campeonato y solo perdió ante Boca Juniors que al tener seguridad privada impidió que Quiricocho los recibiera. Así nació la leyenda de Quiricocho.

Tras el Mundial en que España ganó la final ante Holanda, Capdevila reconocía que en la jugada en la que Robben encaró a Casillas y ante la imposibilidad de llegar al balón le lanzó la palabra al holandés que fallaba ante Casillas un gol más que cantado. Recientemente en la Eurocopa era Chiellini quien reconocía haberla utilizado en el lanzamiento de penalti que fallaba Saka para dar el triunfo a Italia. Ayer la utilizó José Luís Morales ante el Mallorca.

El capitán reconocía que "ya sabemos la leyenda. Ayer en el entrenamiento nos pitaron un penalti en contra, dije lo de Quiricocho y lo tiró fuera. Hemos tratado que el penalti se retrasara lo máximo porque así da más tiempo al jugador a pensar y se te hace largo y te entran las dudas. Cuando ha ido a poner el balón le he tirado un trozo de hierba, le pido disculpas pero nos tenemos que agarrar a todo. Le he gritado un Quiricocho y hemos tenido la suerte que Quiricocho nos ha ayudado a parar el penalti. Tuvimos un compañero uruguayo, Cabaco, y la primera vez que se lo escuché no sabía a que se refería, pensé que estos sudamericanos tenían unas palabras por allí muy raras y luego ya me enteré de la leyenda. Cuando ganamos 1-2 en el Bernabéu nos tiró una falta Bale y se lo dijo y pensé que no estaba bien de la cabeza. Ayer funcionó y hoy he probado a ver si funcionaba también en partido oficial".

Aitor paraba el penalti al futbolista del Mallorca y Quiricocho agrandaba su leyenda gracias a José Luís Morales.