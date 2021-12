Presentada la manifestación contra Peter Lim del 11 de diciembre

Con el lema "Per la dignitat del Valencia CF #LIMGOHOME" está prevista una manifestación para el próximo 11 de diciembre contra la gestión de Peter Lim del Valencia y para pedir su marcha. La manifestación arrancará en Mestalla y finalizará en el propio estadio de Mestalla. Organizada por los grupos "De Torino a Mestalla" "Libertad VCF" "ViachersVCF" "Espíritu del 86" "Últimes vesprades a Mestalla" y la propia Agrupación de Peñas Valencianistas se ha presentado esta marcha cívica en el la propia sede de la APV.

De Torino a Mestalla

Juan Martín Queralt, catedrático y cabeza visible del grupo "De Torino a Mestalla" recalcaba lo importante que es que todo el valencianismo esté unido: "lo más importante es que la inmensa mayoría estamos aquí. Todos pusimos el acento en la necesidad de estar juntos. Espero que sea el prólogo de una unión que sea permanente. Hay una cosa que nos une a todos y es que queremos recuperar el Valencia. Hay unos señores que son los accionistas mayoritarios y hacen y deshacen a su antojo".

Y continuaba haciendo especial hincapié en una circunstancia "hay una circunstancia que me ha llamado la atención últimamente. El dinero que el Valencia va recibir de CVC es un dinero que va a recibir el accionista mayoritario pero que no lo ha generado él sino el Valencia fruto de su historia desde 1919. Me parece una vergüenza que en la Junta General se vaya a disponer de unos fondos y que quienes han generado esos fondos no puedan hacer uso de la palabra si no tienen el número de acciones suficientes. El valencianismo tiene que pensar en esto. En definitiva esos fondos, ese capital es nuestro y más que nuestro de nuestros abuelos, nuestros padres y aquellos que nos precedieron en la historia del club. Me parece una desvergüenza que no digan que van a disfrutar de unos fondos que no han generado ellos sino que son fruto de otras generaciones".

Insistía en que "el club sigue siendo nuestro, de aquellos que hemos hecho la historia. No se ha puesto el acento en esto. Los 120 millones si finalmente los recibe provienen de aquellos que en 1919 fundaron el Valencia. Van a ser beneficiarios de esos fondos aquellos que no han respetado la historia".

Y concluía con un llamamiento a toda la ciudadanía "no es un problema solo del valencianismo sino de toda la ciudad. El Valencia está en peligro de muerte. Ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Nuestra historia no nos la van a quitar".

Libertad VCF

El grupo Libertad VCF afirmaba que "vamos a esmerarnos en que todo salga bien. Esta manifestación es de todo el valencianismo y queremos hacerlo por la unidad de todo el valencianismo. Estamos cansados de lo que están haciendo con nuestro club, de que arrastren nuestro escudo, de las faltas de respeto constantes a la afición y a la propia institución, a las leyendas y a las instituciones valencianas. El futuro del valencia es muy oscuro y va directo a la desaparición. Es el momento de salir a la calle. Quedándose en casa con los brazos cruzados no se consigue nada. El Valencia nos necesita y tenemos que luchar por él".

Viachers VCF

Para Viachers VCF " es una época de zozobra. Vamos a empujar para que nuestro hartazgo resuene en todos los lugares del planeta. Quizá estamos en el peor momento de la historia. El Valencia podrá ser propiedad de Lim pero el fútbol es de los aficionados. por favor señor Lim váyase a su casa".

Espíritu del 86

Por su parte Espíritu del 86 insistía en "ratificar la unión que es fundamental para recuperar aquello que sentimos como nuestro. Llevamos dos años alertando de lo que podía suceder con la gestión de estos señores. Ha sido muchísimo peor. Solo pedíamos respeto al valencianismo y no solo no nos han escuchado sino que además ha ido descapitalizando el club. La manifestación es un mensaje alto y claro de que Lim no es la solución. Que las instituciones hagan cumplir la ley a Lim y que busquemos con ellos una solución para sacar al Valencia del pozo en el que lo ha metido este señor".

Últimes vesprades a Mestalla

Para el grupo Últimes vesprades a Mestalla "nuestra participación es para apelar a todo el valencianismo a entender que el Valencia no solo es un club de fútbol sino también un patrimonio de la sociedad valenciana. No toleraríamos que alguien comprara un edificio de la calle la Paz y lo convirtiera en una siderurgia. Es patrimonio de todos los valencianos. Forma parte de la memoria sentimental de todos nosotros. El Valencia ha sido un punto de encuentro a lo largo de toda la historia. Ahora hay una gestión mediocre y perversa que está totalmente en contra de lo que debe ser una empresa responsable. Está clara la censura en redes sociales, la actitud en el palco que está al margen de los valores de esta entidad. Los que apoyaron a Lim lo hicieron de buena fe pero la manifestación del día 11 debe ser un punto de no retorno".

La Agrupación de Peñas Valencianista

Fede Sagreras, presidente de la APV comentaba que "como presidente de la APV hoy es un día para celebrar la unión. No queremos más o menos protagonismo sino que todos trabajamos con la misma meta. A todas las peñas las vamos a incentivar para que vengan y nos hagamos de notar. Estamos unidos y posiblemente habrá más grupos que se puedan unir. El valencianismo se ha unido para que estas personas se marchen. No pueden ir dejando la imagen que van dejando en todos los estadios de España. Animar incluso a otras aficiones que me han mostrado su apoyo a que se sumen".