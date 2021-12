Manuel Llorente: "En la próxima junta no habrá nadie, se tomarán un café y ya está"

El ex presidente del Valencia Manuel Llorente ha sido uno de los primeros en intervenir en la Junta General de Accionistas del Valencia CF. El ex presidente ha sido claro al afirmar que "estoy en contra del límite de 3.598 acciones. Este club lo hicieron los aficionados. Antes había Juntas molestas, o hasta las 2 o 3 de la mañana, pero era lo que tocaba. Era el único día en el que podían manifestarse. Cada vez se aparta más al accionista, a la afición que ha hecho grande a este club. Señor Murthy, hay 43.000 accionistas. No se pueden poner tantas trabas. Yo hoy me represento a mí mismo, pero hay otros que no pueden. En la próxima Junta no habrá nadie, se tomarán ustedes un café y ya está".

Solo 11 accionistas presentes

El requisito de tener 3.598 acciones ha propiciado que solo asistan 11 accionistas: Vicente Vallés, presidente de la Asociación del Pequeño Accionista (6.915 acciones que representaban a 349 personas), Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas Valencianistas (6.024 acciones, 233 personas); los integrantes de Libertad VCF Rubén Morenete (5.690 acciones, 287 personas); Dionisio Canales (5.262 acciones, 410 personas), José Antonio Pérez (3.598 acciones, 329 personas), Juan Romero (3.917 acciones, 280 personas) y Paco Polit (3.728 acciones, 249 personas); el periodista y accionista Héctor Gómez (4.135 acciones, 164 personas) y el expresidente del Valencia Manuel Llorente, con un paquete superior a las 4.000 acciones..