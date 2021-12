El Presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia CF ha sido muy crítico con la gestión de Anil Murthy al frente del Valencia CF. Al presidente del club le ha recordado que "hasta a los que no les gusta el fútbol ya no creen en ustedes" y ha pedido a Peter Lim que "se dé cuenta que usted no vale como presidente".

