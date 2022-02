López-Arostegui: "Venimos en una buena dinámica y es normal que la gente se ilusione con la Copa"

LEER MÁS Valencia Basket rumbo a Granada a por la Copa

Llega la Copa del Rey de Granada y para Valencia Basket llega quizá en el mejor momento. Con la recuperación de los lesionados y las victorias en la cancha del Real Madrid y ante la Virtus de Bolonia en la Fonteta, Xabier López Aróstegui reconoce en Onda Deportiva Valencia que "es un buen momento, venimos en una buena dinámica y es normal que la gente se ilusione. Nosotros también estamos ilusionados porque es una oportunidad de ganar un título". Y añadía que "es un torneo de sensaciones en el que hay imprevistos. Puede haber sorpresas y nosotros queremos competir y estar el máximo número de días porque eso significará que luchamos por el título".

Pese a esa buena dinámica es cierto que los de Penyarroya vienen de perder ante Río Breogán en un partido en el que López-Aróstegui admite que "no hicimos nuestro mejor partido el domingo pero en este 2022 venimos haciendo un buen trabajo y quitando el mal partido ante Breogán estamos demostrando el equipo que queremos ser compitiendo contra rivales potentes".

El escolta de Valencia Basket es consciente de la oportunidad que les brinda la Copa: "hemos tenido altibajos por las lesiones y todos han hecho un sobreesfuerzo para suplir a los que no estaban, la cantera también... Nos hemos ganado estar donde estamos después de un inicio complicado porque hemos sido de los equipos que más han sufrido a ese nivel. Tenemos que aprovechar la oportunidad que nos hemos ganado".

El rival. el UCAM Murcia

Sobre el rival que se encontrarán los valencianos el viernes en los 1/4 de Copa, el UCAM Murcia afirmaba que "seguro va a ser un partido muy físico porque es su estilo de juego y más aún cuando te la juegas a un partido. Nosotros y ellos lo vamos a dejar todo y si ellos plantean un partido físico aún será más físico al ser a un partido".

Compartir selección con Pradilla y Puerto

Esta misma semana conocíamos la lista de Sergio Scariolo para los encuentros que España jugará de clasificación para el Mundial. Xabier López-Aróstegui ya es uno de los habituales y junto a él estarán Jaime Pradilla y Josep Puerto. Para el de Almussafes se trata de su primera convocatoria con la selección nacional Xabier se mostraba contento de poder compartir con ellos convocatoria: "estoy muy contento de compartir selección con Pradilla y Puerto. Yo tuve la suerte de estar cuando empezaron las ventanas y compartir vestuario con jugadores de primer nivel. Es una oportunidad muy importante para ellos y estoy contento de que la puedan disfrutar".

Y sobre su adaptación a Valencia y el equipo añadía que "estoy feliz en Valencia aunque mi comienzo no fue el mejor porque llegué lesionado. He tenido buenos momentos pero aun me queda mucho por hacer y jugar al mejor nivel".