Levante Somos Todos llama al consejo y a su fundación

La plataforma "Levante Somos Todos" ha sido presentada en la mañana de hoy a los mesdios de comunicación antes de entregar una carta en la sede del club levantinista con la petición de reunión con el consejo de administración presidido por Quico Catalán y a la fundacion Cent Anys, tenedora de la mayoría accionarial y encabezada por Vicente Furió. Una peticion de reunión para consensuar las ideas con las que nace dicha plataforma que no quiere que se le catalogue como alternativa, candidatura u oposición.

A dicho colectivo, con una semana en vigencia, se han unido más de 600 granotas con el objetivo de aunar fuerzas entre todos los seguidores de los de Orriols y todas las facciones de un club que no vive sus mejores momentos, ni en lo económico, ni en lo deportivo.

Portavoces de la plataforma

Dicha plataforma se ha presentado con algunos de sus miembreos como Luis Barrachina, Jose Vicente Castillo o Gabi Salinas. Precisamente ha sido Luis Barrachina el que ha ejercido como primer portavoz de la plaforma donde ha mostrado la primera linea basica, "nuestra intención es sumar, en ningún caso buscamos la confrontación o la destrucción, simplemente queremos trabajar para buscar soluciones", ha afirmado. Es por eso que la solicitud de reunión con Consejo y Fundación tiene el objetivo de "compartir" las posibles medidas a introducir y ver si están dispuestos a acometer los cambios que necesita el Levante".

Gabi Salinas, representante de la plataforma, accionista y expresidente de la Delegación, ha recordado que Quico Catalán "dijo públicamente en 2016 que en tres años se iban a devolver las acciones de la Fundación a la afición y no ha habi do ningún avance en ese sentido". "Vemos a una Fundación que no nos representa y que aboga por los intereses de una minoría", ha apuntado Salinas al tiempo que ha incidido en otro de los puntos clave del manifiesto: la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas. "Se tiene que legitimar un nuevo proyecto porque el actual está caducado y la mejor manera de hacerlo sería que el Consejo asumiera propuestas en primera persona y las sometiera a votación al levantinismo para refrendarlas".

No ocupar sillas

Tambíen se ha incidido en que la platafortma no trata de "ocupar ninguna silla" sino que nace con el objetivo de sumar, de aunar fuerzas, en un movimientos transversal que haga cambiar la forma de gestionar el club en los últimos años