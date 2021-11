Javier Pereira: "No me preocupa que pueda estar en juego mi puesto"

Sin ganar ni un solo partido desde su llegada y con un Levante que aún no ha conseguido ninguna victoria en la presente temporada, el técnico Javier Pereira afirma no temer por su puesto: "No me preocupa eso sinceramente, no estoy al tanto de eso, me he centrado en mi trabajo y en seguir hacia adelante". Y sobre su futuro añade que "conozco esta profesión. Siempre pedimos tiempo, pero el tiempo te lo dan las victorias. Solo me centro en afrontar este reto. Una victoria lo cambiaría todo".

Mini pretemporada en El Saler

El Levante realizó la semana pasada una mini pretemporada en el Parador Nacional de El Saler. Sobre ella afirma Pereira que "ha sido muy positiva. Es la primera vez que hemos tenido tiempo para juntarnos y trabajar. Ha sido una semana de trabajo que hemos aprovechado bastante. Hemos implementado la idea de juego y lo que buscamos para el futuro" Y sobre mejorar el equipo añade que "el proceso de mejora de un equipo nunca tiene fin. La percepción que tengo es que ha habido una mejora a todos los niveles y eso es lo que quiero que se traslade en el campo debido a la situación en la que estamos"

Mensaje de unión

El entrenador del levante lanzaba a la afición un mensaje de unión: "me gustaría que todos estuviéramos unidos en este momento. Nos quedan 75 puntos y echando cuentas con 34 puntos cumplimos el objetivo. No queremos mirar hacia atrás sino hacia adelante como si la liga empezara mañana,. Debemos estar en la misma dirección porque nos dará un apoyo extra para conseguir el objetivo".

Corregir los números defensivos

Uno de los caballos de batalla del actual Levante es el aspecto defensivo. El míster reconoce que "los números dicen que tenemos que corregir los goles encajados". Y sobre la posibilidad de jugar con tres centrales reconoce que "no descarto los tres centrales. Ahora tenemos escaso número y no me lo planteo. Responderá al plan del partido".

El Athletic de Marcelino

Y sobre el rival mañana en el Ciutat, el Athletic afirma que "es un equipo difícil de batir y bien trabajado tácticamente. Tienen calidad arriba para desequilibrar los partidos".